VietinBank tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 - Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 18/8/2025 tại khách sạn Sheraton Saigon, VietinBank đã tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 với chủ đề “Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu”.

Ông Lê Duy Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc VietinBank TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc sự kiện.

Diễn đàn lập kỷ lục với gần 500 doanh nghiệp (DN) cùng số lượng diễn giả tham dự đông nhất trong chuỗi sự kiện chuyên đề của VietinBank từ trước đến nay. Điều này đã cho thấy sức hút của diễn đàn cùng sự quan tâm lớn của cộng đồng DN. Ý nghĩa hơn thế, Diễn đàn cũng mở ra hướng hợp tác thực chất giữa VietinBank và DN, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp trước dòng chảy thương mại toàn cầu

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đại diện VietinBank nhấn mạnh, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức mới. Xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, sự điều chỉnh chính sách thương mại từ các nền kinh tế lớn - đặc biệt là Hoa Kỳ, buộc DN phải thay đổi cách tiếp cận. VietinBank mong muốn thông qua diễn đàn này, cộng đồng DN có thể tiếp cận nguồn thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và định hướng hành động cụ thể; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thương mại.

Hai phiên thảo luận chuyên sâu - góc nhìn thực tiễn cho doanh nghiệp

Phiên 1: Thuế quan Hoa Kỳ & Chiến lược chuyển mình của DN Xuất nhập khẩu đã tập trung làm rõ tác động của chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ đến xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời cảnh báo về những rủi ro liên quan đến gian lận xuất xứ và các biện pháp phòng vệ thương mại, phân tích hiện tượng “hàng hóa trung chuyển (goods transshipment)”.

Tại phiên này, các chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị DN cần thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng, chủ động chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ; đồng thời cũng như đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào một số ít thị trường lớn. Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra các đánh giá về luồng luân chuyển, thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các khuyến nghị về thay đổi, thích ứng cho các DN Xuất nhập khẩu và nhiều kịch bản phù hợp.

Phiên 2: Thúc đẩy kinh tế tư nhân & Cơ hội thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu đi sâu vào phân tích cơ hội cho khu vực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, các chuyên gia đã phân tích sâu rộng về làn sóng dịch chuyển dòng vốn và đơn hàng toàn cầu; làn sóng này mở ra khả năng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Để nắm bắt cơ hội này, DN cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng kịp thời các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ nghiêm ngặt; đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn để thích ứng linh hoạt với yêu cầu của thị trường quốc tế từ việc ứng phó thế nào với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại, cho đến định hướng sản phẩm khi thị trường xuất khẩu thay đổi. Cùng với các thông tin mang tính phân tích, diễn đàn còn nêu ra giải pháp cụ thể giúp DN có thể áp dụng ngay vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Các phiên thảo luận tại Diễn đàn thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng DN

Diễn đàn - Cầu nối thông tin và giải pháp cho doanh nghiệp

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 do VietinBank tổ chức đã không chỉ cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách và xu hướng thương mại quốc tế; mà còn mang đến giá trị thiết thực với những góc nhìn đa chiều dành cho DN. Trước hết, diễn đàn đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô và dòng chảy thương mại, giúp DN định vị rõ ràng vị thế của mình. Tiếp đến là phân tích chuyên sâu với các dữ liệu và dẫn chứng cụ thể, mang lại góc nhìn tổng quan về hệ thống và tầm nhìn chiến lược. Và quan trọng nhất, diễn đàn đã gợi mở các giải pháp hành động từ kiểm soát xuất xứ, chuẩn hóa quy trình sản xuất đến đa dạng hóa thị trường - những bước đi thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với phần chia sẻ của các chuyên gia, VietinBank cũng giới thiệu các giải pháp tài chính và sản phẩm, dịch vụ được thiết kế riêng cho DN xuất nhập khẩu. Điều này khẳng định vai trò của VietinBank không chỉ là đơn vị tổ chức sự kiện; mà còn là đối tác chiến lược, sẵn sàng hỗ trợ DN triển khai các kế hoạch kinh doanh mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025

Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 được tổ chức thành công và được cộng đồng DN đánh giá cao. VietinBank kỳ vọng cùng với thông tin từ Diễn đàn và năng lực hợp tác vượt trội, cộng đồng DN xuất nhập khẩu sẽ có trợ lực để nâng cao khả năng cạnh tranh, sẵn sàng nắm bắt và phát huy cơ hội trong dòng chảy thương mại toàn cầu./.