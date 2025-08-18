Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 65% dự toán

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 7/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 15.354 tỷ đồng, bằng 66,3% dự toán trung ương giao, bằng 62,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa do Thuế tỉnh Thái Nguyện thực hiện đạt 13.373 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán trung ương giao.

Đại diện Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế, cơ quan thuế tỉnh Thái Nguyên được hợp nhất với cơ quan thuế tỉnh Bắc Kạn thành Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi sáp nhập, Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để vận hành bộ máy ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế cũng như tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế.

Thuế tỉnh Thái Nguyên giao ban đánh giá kết quả thu ngân sách. Ảnh: CT

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, tính đến hết tháng 7/2025, Thuế tỉnh Thái Nguyên thực hiện đạt 13.373 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán trung ương giao.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Thái Nguyên, 7 tháng, trên địa bàn có 4/7 chỉ tiêu có số thu bằng 66% đến 109% dự toán pháp lệnh, bằng 66% đến 88% dự toán năm tỉnh giao, bằng 115% đến 276% so với cùng kỳ thực hiện.

Tính theo địa bàn thu, so với dự toán được giao đầu năm, có 5/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 1, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2. Còn so với dự toán được giao từ đầu năm đã loại trừ thu từ tiền sử dụng đất, xổ số…, có 9/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm.

Một số khoản thu đạt và vượt kế hoạch như: Thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 4.594 tỷ đồng, đạt 109,4% dự toán; thu khác ngân sách đạt 1.147 tỷ đồng, đạt 129,6% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác tại xã đạt 17 tỷ đồng, đạt 294,8% dự toán.

Thuế tỉnh Thái Nguyên trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ phòng. Ảnh: CT

Tuy nhiên, còn nhiều khoản thu có số thu còn thấp so với tiến độ, đáng chú ý là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.302 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán; thu tiền cho thuê đất, mặt nước đạt 621 tỷ đồng, bằng 34,2% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 264 tỷ đồng, bằng 32,2% dự toán.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; quản lý hộ kinh doanh; nhiệm vụ, công tác khác…, cũng tiếp tục được toàn đơn vị duy trì, triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 8/2025 và các tháng tiếp theo, Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thuế tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tiếp tục siết chặt công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

Cụ thể, Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị rà soát, xây dựng kịch bản thu 5 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách đúng tiến độ.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các Thuế cơ sở cần khẩn trương phối hợp với lãnh đạo UBND các xã, phường tổ chức hội nghị giao dự toán thu cho các địa phương; đồng thời giao Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác chủ động tham mưu trong công tác phối hợp với các cơ quan xây dựng phương án thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho từng dự án nhằm bảo đảm hiệu quả trong quản lý thu…/.