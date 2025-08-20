Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của thuốc, nguyên liệu làm thuốc

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trước khi sử dụng, đưa ra lưu hành trên thị trường.

Cục Quản lý dược vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược.

Để tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế theo tinh thần của Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cung ứng đủ thuốc có chất lượng cho người dân, Cục Quản lý dược đề nghị các sở y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo đầu mối thanh tra, kiểm tra của sở phối hợp với các đơn vị liên quan (Ban Chỉ đạo 389 địa phương, Công an, Quản lý Thị trường…) tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn.

Chú trọng kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc của thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Ảnh: TL.

Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra hoạt động mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh dược, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ… xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện.

Chỉ đạo các các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về dược, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt" phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP), bán lẻ thuốc (GPP), về điều kiện bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các quy định hiện hành về kinh doanh dược để đảm bảo chất lượng thuốc.

Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trước khi sử dụng, đưa ra lưu hành trên thị trường, thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi và xử lý thuốc vi phạm chất lượng.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp, khách hàng, chỉ thực hiện việc mua, bán thuốc đối với các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp.