Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh để hội nhập thị trường EU

Phát biểu tại sự kiện bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp, VCCI cho biết, trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu có nhiều biến động với xu hướng bảo hộ ngày càng tăng, đặc biệt là cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ có rủi ro thu hẹp trước các biến động thuế quan, doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang EU, một thị trường chiến lược với tiềm năng lớn, nhu cầu ổn định và sự cởi mở đặc biệt dành cho các sản phẩm xanh, bền vững.
|Chuyên gia kinh tế chia sẻ giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh
Chính vì vậy, VCCI với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến Công ty cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN) và Vinacontrol đã tổ chức khoá đào tạo để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường EU, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Việc tham gia khóa đào tạo này không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt các quy định mới mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó xây dựng một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chuyển đổi xanh bền vững.
Doanh nghiệp được các chuyên gia chia sẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mới từ Thoả thuận xanh Châu Âu, bao gồm: Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon; quy định thiết kế sinh thái; chiến lược từ nông trại đến bàn ăn và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Thỏa thuận xanh EU và các chính sách ESG tại Việt Nam (Quyết định 232/QĐ-TTg về thị trường carbon, Nghị định 119/2025/NĐ-CP về giảm phát thải khí nhà kính).
Các chuyên gia cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiện trạng, xác định khoảng cách và xây dựng kế hoạch hành động. Thực hành lập báo cáo và kiểm toán carbon; cung cấp quy trình và công cụ để doanh nghiệp xuất khẩu sang EU có thể tuân thủ quy định mới từ năm 2026; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý năng lượng và giảm phát thải.
Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng Giám đốc, EY Việt Nam khẳng định, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận các nguồn tài chính bền vững và xây dựng thương hiệu quốc tế.
Việc trang bị các kiến thức trên không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn khắt khe của EU, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình sản xuất, mà còn xây dựng được hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo niềm tin với đối tác và người tiêu dùng...