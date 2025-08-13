Động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam ghi dấu ấn với doanh thu 151,86 tỷ USD năm 2024, nhưng tiềm năng vẫn còn rộng mở. Doanh nghiệp đang tận dụng chuyển đổi số và xanh hóa sản xuất để tăng năng suất, giảm chi phí, và khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu.

Tính đến cuối 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1%, với 1.900 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu xuất khẩu 11,5 tỷ USD, tăng 53,3%. Ngành thông tin và truyền thông đạt doanh thu 166,7 tỷ USD, trong đó công nghiệp công nghệ số (ICT) đóng góp 151,86 tỷ USD, chiếm 91% và tương đương 11% GDP. Dù tăng trưởng ấn tượng, hạ tầng số và công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là sản xuất thiết bị điện tử, vẫn cần đầu tư mạnh để khai thác tiềm năng.

Ngày 13/8/2025, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử - công nghệ thông tin năm 2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với các công nghệ như AI, Big Data, điện toán đám mây và IoT, đang tái định hình nền kinh tế. Tại Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội bứt phá cho SME” ngày 13/8/2025, bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) nhấn mạnh: “Công nghệ số là cốt lõi của tăng trưởng bền vững, thay đổi phương thức quản lý và sản xuất kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh tiên phong với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất và nâng cao vị thế xuất khẩu".

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đối mặt áp lực từ tốc độ thay đổi công nghệ và tiêu chuẩn “Sạch – Xanh”. Ông Phí Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) nhận định, công nghệ số mang lại cơ hội bình đẳng, giúp SME tối ưu hóa quy trình và tăng tính cạnh tranh./.