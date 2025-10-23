(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cảnh báo rủi ro pháp lý, tranh chấp và khiếu kiện phát sinh khi ngân hàng thương mại cho vay để thanh toán tiền đặt cọc bất động sản theo “văn bản thỏa thuận”, đồng thời đề nghị tạm dừng hình thức cho vay này cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 vừa có Văn bản số 5553/KV2-TTRA gửi đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đặt cọc bất động sản.

Rủi ro tranh chấp, khiếu kiện

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 thường xuyên nhận được đơn thư của công dân phản ánh việc các ngân hàng thương mại cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận cho các đơn vị tư vấn, môi giới bất động sản.

"Theo nội dung trình bày tại đơn, các công dân cho rằng các ngân hàng thương mại có nhiều sai phạm trong quá trình cấp tín dụng cho công dân với mục đích nêu trên" - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nêu rõ.

"Bẫy" pháp lý đặt cọc bất động sản, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu tạm dừng cho vay. Ảnh minh hoạ.

Từ thực tế này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cảnh báo một số rủi ro và hệ lụy khi ngân hàng thương mại thực hiện cho vay mục đích thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận.

Điển hình là Tòa án nhân dân Khu vực 7 TP. Hồ Chí Minh đã xét xử và có bản án (chưa có hiệu lực pháp luật do có kháng nghị, kháng cáo), trong đó nhận định nội dung thỏa thuận về tiền đặt cọc, tiến độ, thời hạn đặt cọc, phương thức nộp tiền đặt cọc, xử lý tiền cọc tại văn bản thỏa thuận là trái quy định pháp luật. Do đó, văn bản thỏa thuận bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của Luật theo quy định tại Điều 117, Điều 123 Bộ Luật dân sự năm 2015 trong vụ việc người vay thoát nợ 5 tỷ đồng tại một ngân hàng tư nhân top đầu hệ thống.

Theo đó, rủi ro pháp lý, tranh chấp, khiếu kiện dễ phát sinh.

Trước đó, ngày 07/10, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với một công ty tư vấn, môi giới về hành vi kinh doanh bất động sản, mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định liên quan đến việc công ty tư vấn, môi giới ký kết văn bản thỏa thuận với khách hàng.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng có Văn bản số 11410/TB-SXD-QLN&TTBĐS ngày 10/10/2025 thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố (đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản).

Trong đó, có nội dung đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng....

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng đã có Văn bản số 962/SXD-QLN&PTĐT ngày 14/4/2023 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí,... khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Như vậy, trong trường hợp các văn bản thỏa thuận trái với quy định pháp luật và bị tuyên vô hiệu, ngân hàng thương mại có khả năng phải đối mặt với rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp, khiếu kiện rất lớn và sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm.

Nợ xấu gia tăng, uy tín suy giảm

Bên cạnh rủi ro pháp lý khiến hợp đồng bị tuyên vô hiệu, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng cảnh báo rủi ro nợ xấu, rủi ro tín dụng và rủi ro thiệt hại tài chính.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng cảnh báo rủi ro hoạt động và uy tín. Theo đó, khi ngân hàng cấp tín dụng để thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận, trong trường hợp đơn vị môi giới, tư vấn không thể thực hiện đúng theo các cam kết, thỏa thuận và xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện giữa các bên có liên quan, công dân thường sẽ cho răng ngân hàng và các đơn vị tư vấn, môi giới phối hợp để thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật, phối hợp để lừa dối công dân.

Trường hợp dự án bị chậm tiến độ, tạm dừng hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện và nếu trước đó, khi thực hiện cho vay ngân hàng chưa đánh giá đầy đủ năng lực tài chính của đơn vị tư vấn, môi giới, chưa kiểm soát toàn diện dòng tiền giải ngân (để đảm bảo đơn vị tư vấn, môi giới có khả năng hoàn trả tiền cọc, tiền phạt theo đúng thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận, cam kết ba bên khi vi phạm thỏa thuận, cam kết) thì ngân hàng có thể đối mặt với việc gia tăng phát sinh chi phí, phát sinh nợ xấu.

Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, gây ra nguy cơ thiệt hại tài chính, nguy cơ mất vốn cho các ngân hàng thương mại.

"Trên thực tế, có nhiều dự án đã không hoàn thành đúng thời hạn, công dân căn cứ vào Văn bản thỏa thuận, cam kết ba bên yêu cầu đơn vị tư vấn, môi giới trả tiền cọc, yêu cầu ngân hàng thương mại đòi tiền vay từ đơn vị tư vấn, môi giới" - văn bản nêu rõ.

Trong khi đó các ngân hàng thương mại căn cứ vào hợp đồng tín dụng đòi nợ công dân dẫn đến mâu thuẫn, khiếu nại, tập trung đông người tại trụ sở các ngân hàng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín cũng như hoạt động của ngân hàng thương mại./.