(TBTCO) - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Tại cuộc họp, trình bày Tờ trình, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, theo báo cáo của các sở, ban, ngành và 126 xã, phường, tổng nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 và năm 2025 cấp thành phố là rất lớn. Theo đó, nhu cầu điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 12.057 tỷ đồng và tăng kế hoạch vốn năm 2025 là 14.779 tỷ đồng.

Về cơ bản, thành phố có thể đảm bảo được nguồn vốn cho nhu cầu điều chỉnh, bổ sung của các nhiệm vụ, dự án. Tổng nguồn vốn có thể bổ sung tối đa cho kế hoạch vốn năm 2025 là 12.846,169 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 là 11.846,169 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu năm 2023 chuyển nguồn sang và năm 2024. Trong đó, có 4.797,669 tỷ đồng đã được HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định phương án bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

Nhu cầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 và trung hạn 2021-2025 cần phải rà soát kỹ, thận trọng. Hiện nay, khối lượng dự án đề xuất điều chỉnh rất lớn; tình hình báo cáo đề xuất của 126 xã, phường còn nhiều nội dung phải rà soát, trong khi thời gian thực hiện kế hoạch vốn năm 2025 chỉ còn khoảng 5 tháng, kế hoạch vốn năm 2025 chưa phân bổ chi tiết cho các dự án đến thời điểm hiện nay là 2.860,674 tỷ đồng.

Trên cơ sở rà soát đến thời điểm hiện nay, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 và kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025.

Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2025: Về tổng nguồn, bổ sung 4.798 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển năm 2025 (3.798 tỷ đồng); nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2025 là 1.000 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn 1.000 tỷ đồng đã có trong tổng kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với sự cần thiết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố trên cơ sở rà soát nguồn vốn, rà soát khả năng thực hiện và giải ngân của các dự án đã được giao kế hoạch vốn cũng như nhu cầu bổ sung vốn của các nhiệm vụ, dự án cấp thiết.

Về phương án phân bổ, điều chỉnh tăng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 350 tỷ đồng (gồm cả các dự án đường sắt đô thị); điều chỉnh tăng cho các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố 3.805,558 tỷ đồng...

Điều chỉnh tăng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 642,081 tỷ đồng

Điều chỉnh giảm ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng dự án Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT là 61 tỷ đồng để ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho dự án Xây dựng tuyến đường 30 m và tuyến đường 21,5 m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh theo kết luận của thanh tra

Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cấp thành phố là 107.134,725 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn giải phóng mặt bằng thanh toán cơ chế linh hoạt chưa phân bổ là 2.025,530 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội). Lý do điều chỉnh là: do việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bổ sung khối lượng đoạn tuyến 1,62 km xen kẹt giữa 2 địa phương vào dự án thành phần đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025. Các nội dung khác không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 28/6/2025 của HĐND thành phố.