Hà Nội cam kết giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2025

(TBTCO) - Hà Nội là một trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân đầu tư công, xét theo giá trị tuyệt đối. Thành phố cam kết sẽ quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 39.300 tỷ đồng

Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 diễn ra sáng nay (17/9), phát biểu tại điểm trực tuyến đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, mà còn là trách nhiệm chính trị của thành phố.

Năm 2025, với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao hơn 87.000 tỷ đồng, tăng 1,13 lần so với năm 2024, nhiệm vụ giải ngân là thách thức không nhỏ đối với Hà Nội.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã hành động với quyết tâm cao nhất, ban hành các kế hoạch, chỉ thị, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm cho từng chủ đầu tư, dự án để đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

Đến hết ngày 31/8/2025, thành phố đã giải ngân được 36.000 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại đầu cầu Hà Nội.

Ước đến hết tháng 9/2025, thành phố giải ngân đạt xấp xỉ 39.300 tỷ đồng, tương đương 45,1% kế hoạch. Dù còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng về giá trị tuyệt đối, Hà Nội là một trong 2 địa phương dẫn đầu.

Trong 8 tháng năm 2025, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5,9% về tỷ lệ và tăng gần 135.300 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt công trình trọng điểm đã được khởi công, khánh thành, tạo động lực và diện mạo mới cho Thủ đô.

Cụ thể, khánh thành Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá; khởi công các cây cầu huyết mạch như cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; triển khai giải phóng mặt bằng cho các dự án quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công các dự án động lực mới như Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và thành phố thông minh.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục khởi công, khánh thành các dự án quan trọng khác như: cầu Thượng Cát; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); tuyến số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc); Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội; hầm chui nút giao Cổ Linh và đặc biệt là dự án mang tính biểu tượng - cầu Trần Hưng Đạo - dự kiến khởi công vào dịp 10/10/2025.

“Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao” - ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Quang cảnh hội nghị tại điểm trực tuyến đầu cầu Hà Nội.

Chủ động quyết toán chi ngân sách, khắc phục khó khăn

Liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư công, Hà Nội đã chủ động quyết toán chi ngân sách của toàn bộ thành phố đến ngày 30/6 trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, thống kê các dự án đầu tư công của của thành phố để phân cấp, ủy quyền cho 126 xã/phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, thành phố giữ lại khoảng 10% dự án đầu tư công, còn 90% dự án của cấp huyện trước đây giao cho cấp xã kể từ sau ngày 1/7/2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 1/7 đến nay vẫn giữ được tốc độ, chứng tỏ hệ thống chính quyền địa phương cấp xã hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong năm nay.

Tuy nhiên, Hà Nội nhận thấy, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng, còn nhiều “điểm nghẽn” lớn cần tập trung tháo gỡ cho nhóm các dự án, công trình trọng điểm; dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA và nguồn vốn kéo dài.

Nguyên nhân, theo phân tích của thành phố, là bên cạnh các yếu tố khách quan như biến động giá vật liệu xây dựng, sự khan hiếm nguồn cung; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng - khâu khó khăn và phức tạp nhất, chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, giá đất và sự chênh lệch chính sách bồi thường giữa các thời kỳ. Trong khi đó, năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, phường sau khi tiếp nhận một khối lượng dự án khổng lồ (gần 27.000 dự án) còn hạn chế...

Để giải quyết những khó khăn trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sửa đổi liên quan đến hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất.

“Hiện nay, nhiều công trình của TP. Hà Nội cũng như các địa phương đang chờ hướng dẫn để ký hợp đồng BT. Điều này rất quan trọng để góp phần tạo dư địa cho các năm tiếp theo cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số” - ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc khan hiếm nguồn cung cấp vật liệu đắp cùng với chênh lệch lớn giữa giá thành vật liệu theo công bố và thực tế thị trường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lập dự toán, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các dự án. Hà Nội sẽ nỗ lực, cố gắng, nhưng cũng cần có cơ chế chung cho các tỉnh, thành phố trong cả nước để phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai dự án.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thời gian qua, Chính phủ ca các bộ, ngành đã tháo gỡ nhiều khó khăn, nhưng trên thực tế, vẫn còn tình trạng không đồng nhất trong chính sách giữa các dự án đang triển khai. Vì thế, thành phố phải lựa chọn một giải pháp tối ưu nhất để thực hiện, nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.