Quảng Ninh: Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt trên 51.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, từ sản xuất công nghiệp, du lịch đến thu ngân sách. Với mục tiêu tăng trưởng 14% cả năm, Quảng Ninh đặt ra các giải pháp quyết liệt nhằm duy trì đà phát triển và hoàn thành các dự án động lực, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Trong 9 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh tăng 17% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp địa phương. Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 17 triệu lượt, với doanh thu ước tính vượt 44.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp ổn định, bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Một trong những điểm sáng trong 9 tháng qua là kết quả thu ngân sách. Tỉnh ước thu trên 51.400 tỷ đồng, dự kiến cả năm sẽ vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Đây là một chỉ số quan trọng thể hiện khả năng huy động nguồn lực tài chính để đầu tư cho các dự án phát triển.

Vốn đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hơn 50 dự án động lực với tổng mức đầu tư trên 135.000 tỷ đồng đã được khởi công hoặc khởi động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước, minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của tỉnh.

Tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy mới đây, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục tập trung vào mục tiêu tăng trưởng 14% cho cả năm.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, cần khai thác tối đa các tiềm năng phát triển, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư quy mô lớn. Trong đó, dự án Hạ Long Xanh được đặc biệt chú trọng, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, đặc biệt là giải quyết các vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch.

Ngoài ra, các đơn vị cần nhanh chóng hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo, theo Quy hoạch Điện VIII đã được phê duyệt. Đây là những dự án trọng điểm không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

Với lĩnh vực dịch vụ và du lịch, Bí thư tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, cần triển khai các giải pháp thu hút khách quốc tế trong những tháng cuối năm, nhằm tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Vũ Đại Thắng cũng chỉ đạo thực hiện một số cải cách quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Đối với ngành giáo dục, ông yêu cầu triển khai thực hiện theo đề án đã phê duyệt, đảm bảo việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong ngành y tế, lưu ý việc sắp xếp hệ thống y tế tuân thủ chỉ đạo của Trung ương. Theo đó, mỗi xã sẽ chỉ có một trạm y tế, đồng thời giảm đầu mối và cấp quản lý trung gian. Cùng với đó, ngành y tế cần nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp trang thiết bị chuyên khoa, tạo ra các cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao để phục vụ người dân.