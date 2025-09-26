Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 96% dự toán năm

(TBTCO) - Thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt hơn 143 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9 ước đạt gần 1.888 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 9 tiếp tục đạt kết quả tích cực với mức thu ước đạt 143,1 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, thu ngân sách ước đạt 1.887,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 96,9% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 69,9% dự toán, giảm 15,6% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 98,8% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Về chi, chi ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9 ước đạt 1,591,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 53,7% dự toán, chi trả nợ lãi ước đạt 68,4% dự toán, chi thường xuyên ước đạt 68,1% dự toán.

Chi ngân sách đã đáp ứng các nhu cầu chi phát triển, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước, chi trả kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chi kỷ niệm, tặng quà cho người dân dịp 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng khoảng gần 25,9 nghìn tỷ đồng bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương (19,8 nghìn tỷ đồng) thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và hỗ trợ các địa phương (6,1 nghìn tỷ đồng) thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, tính đến ngày 24/9/2025, tổng số vốn đã phân bổ là 1.029,25 nghìn tỷ đồng; bao gồm ngân sách trung ương là 390,161 nghìn tỷ đồng (vốn trong nước là 367,061 nghìn tỷ đồng, vốn nước ngoài là 23,1 nghìn tỷ đồng), ngân sách địa phương là 639,09 nghìn tỷ đồng.

Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng là 163,4 nghìn tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ là 865,85 nghìn tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (884,6 nghìn tỷ đồng).

Dự kiến giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 ước khoảng 424,76 nghìn tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (884,6 nghìn tỷ đồng); cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 307,84 nghìn tỷ đồng (đạt 45,27%).