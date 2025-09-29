Bức tranh kinh tế Quảng Ninh: Dấu ấn 5 năm và những mục tiêu đột phá

Phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI xác định, mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2025 - 2030 là tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính cho phát triển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030...

Giai đoạn 2020 - 2025: Dấu ấn của sự phát triển vượt trội

Tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều cơ hội và thuận lợi từ nền tảng đổi mới, phát triển của các nhiệm kỳ trước, song cũng đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí là những vấn đề vượt ngoài dự báo. Ví dụ điển hình là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống; thiên tai diễn biến khó lường, như cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, chiếm gần 30% tổng thiệt hại trên cả nước, làm suy giảm nghiêm trọng tỷ lệ che phủ rừng (từ 55% vào cuối năm 2024 xuống còn 45,5%). Tuy nhiên, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, sự đoàn kết, thống nhất, Quảng Ninh đã giữ vững ổn định và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, với mức tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững hơn, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 11.000 USD, gấp 2,23 lần bình quân chung cả nước. Tỉnh cũng đã triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược và các đề án, chương trình trọng điểm.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh T.D

Một trong những điểm sáng của kinh tế Quảng Ninh là việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nằm trong nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ cao nhất cả nước. An sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; hoàn thành việc xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh và không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn của Trung ương và của tỉnh.

Tuy nhiên, một số hạn chế cũng đã được chỉ ra, như chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch, các khu kinh tế, khu công nghiệp, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Quảng Ninh có nguy cơ mất “vị trí dẫn đầu” và lợi thế cạnh tranh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch so với các tỉnh, thành phố khác. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai, quản lý xã hội còn hạn chế.

Bên cạnh đó, vẫn còn 3/19 chỉ tiêu chưa đạt là bình quân tăng tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn, tỷ lệ che phủ rừng và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ.

Đột phá để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn từ nhiệm kỳ trước, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã rút ra 5 bài học quan trọng, trong đó nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới tư duy phát triển và coi trọng chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

Mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2025 - 2030 là tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính cho phát triển. Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ảnh T.D

Để đạt được các mục tiêu này, Đại hội đã thống nhất nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%. Phấn đấu thành lập mới đạt 2.000 doanh nghiệp/năm. Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt trên 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%. Ngoài ra, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%.

Để thực hiện các chỉ tiêu này, Quảng Ninh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Về kinh tế, tỉnh sẽ duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế đô thị, và xây dựng xã hội số.

Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, năng lượng tái tạo cũng được chú trọng. Quảng Ninh sẽ phát triển đột phá các ngành kinh tế biển, hình thành cụm kinh tế biển đa ngành. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Các khâu đột phá chiến lược được nhấn mạnh bao gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đa phương thức kết nối liên tỉnh, liên vùng; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch biển, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đặc khu Vân Đồn - đặc khu kinh tế thế hệ mới và cửa khẩu thông minh tại Móng Cái; phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chung sức, đồng lòng tiếp tục công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.