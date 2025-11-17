Chứng khoán phái sinh ngày 17/11: Sắc xanh áp đảo, dòng tiền dịch chuyển khi ngày đáo hạn cận kề

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện. Đặc biệt, giao dịch tăng mạnh tại hợp đồng VN30-Index đáo hạn vào tháng 12/2025.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 17/11 ghi nhận diễn biến khởi sắc, dù nhịp tăng mang sắc thái thận trọng. Đáng chú ý nhất là sự bứt tốc của thanh khoản ở các hợp đồng dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 12/2025, cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển sang các kỳ hạn xa hơn khi ngày đáo hạn tháng 11/2025 đang đến gần.

Hợp đồng tương lai 41I1FB000 đóng cửa 1.895,0 điểm, tăng +25,5 điểm (+1,36%) so với phiên trước. Đây vẫn là hợp đồng được giao dịch chủ lực, chiếm đa số lượng giao dịch trên sàn phái sinh. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đã chuyển sang trạng thái dương +1,66 điểm. Kỳ vọng ngắn hạn của thị trường trở nên tích cực hơn so với chỉ số cơ sở VN30.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh tăng 6%. Khối lượng mở (OI) tăng lên 32.952, cho thấy các vị thế mở được bổ sung. Điểm sáng của dòng tiền phiên 17/11 là sự chuyển dịch khi giao dịch tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 12/2025 bật tăng đột biến. Đối với hợp đồng tương lai VNVN30F25121, đã có 2.850 giao dịch trong phiên và 7.079 vị thế mở, cao hơn lần lượt 155% và 24,54% so với phiên cuối tuần. Nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển trạng thái, chuẩn bị dần khi ngày đáo hạn phái sinh diễn ra vào thứ Năm tuần này.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng phiên 17/11

Chênh lệch âm duy trì tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index và VN100-Index đồng loạt giữ được trạng thái dương ở hợp đồng gần nhất.

Sự lạc quan trong ngắn hạn có được cũng nhờ diễn biến tích cực về điểm số trên thị trường cơ sở. Chỉ số VN30 tăng mạnh 22 điểm, đóng cửa 1.893,54 điểm, với 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm. Tuy nhiên, thanh khoản lại là một điểm trừ cho thấy lực cầu tăng giá vẫn còn dè dặt. Giá trị giao dịch riêng nhóm VN30 phiên 17/11 chỉ ở mức 10.671 tỷ đồng, chiếm 49,6% giao dịch toàn sàn HOSE. Việc thanh khoản vẫn dè dặt khiến chỉ số khó bứt phá vượt vùng cản mạnh dù đã đi lên đáng kể ở phiên vừa qua.