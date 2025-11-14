Kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ phát triển chất lượng, hiện đại, bền vững hơn trong năm 2026

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi qua giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển hơn 25 năm qua. Cùng với nền tảng vĩ mô tích cực, sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức liên quan và thành viên thị trường đang tạo kỳ vọng cho thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần đưa thị trường phát triển chất lượng, hiện đại, bền vững hơn và hội nhập sâu rộng hơn.

Đây là chia sẻ của bà Lê Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Hội nghị Thành viên năm 2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức chiều 14/11/2025 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Thành quả của VSDC và thành viên đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, song kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ nhiều quyết sách mang tính đột phá, kiến tạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ.

Với thị trường chứng khoán (TTCK), từ đầu năm tới nay, thị trường tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch. Đặc biệt, TTCK Việt Nam là một trong những thị trường có mức tăng trưởng và thanh khoản đứng đầu trong trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga phát biểu.

“Chúng ta đang đi qua giai đoạn rất quan trọng của quá trình phát triển TTCK Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần đưa TTCK Việt Nam phát triển chất lượng, hiện đại, bền vững hơn và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới” – bà Lê Thị Việt Nga.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBCKNN, năm 2025 cũng là năm thị trường của chúng ta đánh dấu nhiều bước ngoặt rất quan trọng. Tháng 5 vừa qua, Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) đã vận hành chính thức và đến nay đã cho thấy sự ổn định, thông suốt và an toàn, hiệu quả. Đây là cơ hội để chúng ta nghiên cứu, đề xuất phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong tương lai.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Chứng khoán cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường thu hút vốn ngoại trên TTCK. Ngày 8/10 vừa qua, FTSE Russell cũng đã chính thức ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam và nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

“Cùng với nhiều kết quả tích cực khác, đây là những thành quả có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề và mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới chất lượng hơn, bền vững hơn của TTCK Việt Nam. Đó là thành công chung của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của nhiều tổ chức quốc tế, các thành viên thị trường và là nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị trong Bộ Tài chính và ngành chứng khoán, trong đó có vai trò quan trọng của VSDC” – Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh.

“Thay mặt Lãnh đạo UBCKNN, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của VSDC và các thành viên thị trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp để có được kết quả rất tích cực thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các thành viên tích cực đã được vinh danh hôm nay” – bà Lê Thị Việt Nga chia sẻ.

Nỗ lực hơn nữa để cùng phát triển thị trường phát triển

Theo bà Lê Thị Việt Nga, thời gian qua, UBCKNN cũng đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển thị trường như hoàn thiện khung khổ pháp lý, theo đó Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư hướng dẫn về cơ bản đến nay đã được ban hành đồng bộ, đầy đủ và các chính sách đã bám sát, phù hợp với thực tiễn, tiệm cận các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát; đồng thời, công tác thanh tra kiểm tra cũng được tăng cường đảm bảo thị trường an toàn, bền vững và minh bạch.

“Những tháng còn lại của năm 2025 và năm 2026, ngành Chứng khoán còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục triển khai khẩn trương, quyết liệt” – Lãnh đạo UBCKNN cho hay.

Cụ thể, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, chính sách để thị trường phát triển ổn định, minh bạch, bền vững, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tập trung để triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các tổ chức nâng hạng và các bên liên quan, triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường theo kế hoạch đề ra theo Đề án Nâng hạng thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt và mới đây nhất là Quyết định số 3761/QĐ-BTC ngày 6/11/2025 của Bộ Tài chính về kế hoạch triển khai Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; triển khai hiệu quả Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán để đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, tăng cường nhà đầu tư tổ chức; thúc đẩy hàng hóa mới, nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết trên thị trường, phát triển các sản phẩm tài chính xanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch, nghiêm minh của thị trường; cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp…

Các thành viên được vinh danh tại Hội nghị.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị VSDC tiếp tục bám sát và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong việc thực hiện các định hướng, nhiệm vụ do Bộ Tài chính và UBCKNN đã giao; Tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó chú trọng tới các nhiệm vụ cần triển khai trong Thông tư 119/2020/TT-BTC, Thông tư số 18/2025/TT-BTC; Thông tư 120/2020/TT-BTC, Thông tư 121/2020/TT-BTC… để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

“Với vai trò quan trọng của mình, VSDC cần nỗ lực cao nhất để triển khai công tác nâng hạng thị trường theo Đề án của Thủ tướng và Kế hoạch của Bộ Tài chính đã ban hành, trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở đã được công bố, đảm bảo đúng lộ trình kiểm thử và vận hành chính thức đầu năm 2027 ổn định, chất lượng. Hoàn thành sớm việc xây dựng hệ thống giao tiếp điện tử trao đổi thông tin (STP) giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, để đưa vào triển khai trong năm 2026” – bà Lê Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBCKNN cũng đề nghị VDSC cần nghiên cứu để nâng cấp hệ thống Cổng giao tiếp điện tử với tổ chức đăng ký chứng khoán; Phát triển hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến với thành viên thị trường; triển khai xây dựng việc nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện của VSDC; triển khai xây dựng dịch vụ sổ lưu ký điện tử (E- Passbook); và triển khai Mô hình tài khoản tổng (omnibus account).

Đồng thời, tiếp tục tham gia Đề án triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư và các cơ sở dữ liệu về chứng khoán khác, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân, mã định danh của doanh nghiệp thành viên để quản lý, khai thác thông tin; làm sạch dữ liệu của nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành viên.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các SGDCK và thành viên thị trường trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới theo lộ trình, triển khai các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo hoạt động thị trường minh bạch, an toàn, hiệu quả; hệ thống thanh toán, bù trừ vận hành an toàn, ổn định, thông suốt.

“Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hỗ trợ sự phát triển của thị trường chứng khoán chất lượng, hiện đại, hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian tới, thị trường sẽ triển khai nhiều mảng thị trường mới như phái sinh vàng, tín chỉ các-bon…” – Phó Chủ tịch đề nghị thêm.

Đối với các thành viên thị trường, Lãnh đạo UBCKNN cũng đề nghị cần cập nhật và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật và quy chế của VSDC, nâng cao năng lực vận hành và quản trị rủi ro, hạn chế các sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ, nâng cao kỷ luật hoạt động lưu ký, bù trừ, thanh toán.

“Tích cực hơn nữa trao đổi và phối hợp với cơ quan quản lý, UBCKNN, các Sở giao dịch và VSDC trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế nghiệp vụ, trong quá trình xây dựng và vận hành các cơ chế mới để đảm bảo tính khả thi trên thực tế, trong việc thực hiện các giải pháp nâng hạng” – Lãnh đạo UBCKNN cho biết thêm./.