VSDC: Phối hợp hiệu quả với các thành viên, hỗ trợ thị trường chứng khoán đạt nhiều dấu mốc quan trọng

(TBTCO) - Chiều ngày 14/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2025, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết công tác phối hợp xử lý hoạt động nghiệp vụ giữa VSDC và thành viên năm 2025, định hướng công tác năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư; ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, UBCKNN, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); cùng lãnh đạo, cán bộ các thành viên thị trường.

Về phía VSDC, hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐTV VSDC; bà Tạ Thanh Bình - Tổng giám đốc VSDC; ban lãnh đạo và các đơn vị thuộc VSDC.

Một năm với nhiều dấu ấn đặc biệt

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐTV VSDC cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nói riêng. Năm 2025 cũng là năm TTCK Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó nổi bật là Hệ thống Công nghệ thông tin mới cho thị trường (KRX) chính thức vận hành và FTSE Russell công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Chủ tịch HĐTV cho rằng, Hệ thống KRX đã vận hành ổn định, an toàn, thông suốt từ tháng 5/2025 là một bước tiến mang tính nền tảng, giúp hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, lưu ký, không những giúp thị trường gia tăng quy mô, mà còn mở ra cơ hội để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

“Đáng chú ý, ngày 8/10/2025 vừa qua đã đánh dấu một mốc quan trọng cho TTCK Việt Nam khi được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Điều này mở ra cơ hội để Việt Nam đón nhận thêm dòng vốn mới, tạo cơ hội cho doanh nghiệp huy động vốn trong nước và quốc tế” - ông Nguyễn Sơn nói.

Từ đầu năm đến nay, TTCK Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, tăng trưởng cả về điểm số và thanh khoản, minh bạch và an toàn hơn. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán diễn ra thông suốt, an toàn.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC phát biểu.

Ông Nguyễn Sơn cho rằng, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề của chu kỳ mới của nền kinh tế nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng. Đây cũng là năm đầu tiên TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng chính thức theo tiêu chuẩn FTSE và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn của FTSE, cũng như xa hơn là của MSCI.

“Chúng tôi mong muốn, tại hội nghị này sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên, để VSDC cùng các đơn vị vận hành thị trường hoàn thiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhằm hỗ trợ TTCK Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chất lượng hơn trong năm 2026 và các năm tới” - Chủ tịch HĐTV VSDC chia sẻ.

Phối hợp hiệu quả với thành viên

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc VSDC cho biết, trong năm 2025, VSDC đã chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng cường công tác giám sát, quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ giám sát thành viên theo quy định.

VSDC, các Sở giao dịch chứng khoán và các thành viên đã rất nỗ lực, sẵn sàng bố trí nguồn lực cả về mặt kỹ thuật và nhân sự để phối hợp với chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đưa vào vận hành chính thức Hệ thống KRX từ tháng 5/2025 ổn định, an toàn.

Năm 2026, VSDC và thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý hoạt động nghiệp vụ đảm bảo hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán cho toàn thị trường vận hành an toàn, ổn định.

Trong công tác nâng hạng TTCK, trong thời gian qua, VSDC đã tích cực phối hợp với UBCKNN, VNX và các thành viên triển khai nhiều giải pháp quan trọng như: đề xuất và hoàn thiện quy trình thanh toán giao dịch mua chứng khoán không yêu cầu nộp tiền trước (NPF) cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, góp ý việc đề xuất mô hình tài khoản giao dịch tổng, góp ý xây dựng các quy định tại Luật Chứng khoán, nghị định và thông tư; bước đầu chuẩn bị để xây dựng hệ thống giao tiếp điện tử trao đổi thông tin (STP) giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký…

Bên cạnh đó, VSDC tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp lý về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị điều kiện kỹ thuật và pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ mục tiêu hội nhập và nâng hạng thị trường. Đặc biệt hiện nay, VSDC đang tập trung các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phù hợp thông lệ quốc tế, bao gồm việc chuẩn bị triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho TTCK cơ sở và thành lập công ty con để thực hiện chức năng CCP.

Cũng theo lãnh đạo VSDC, hầu hết các thành viên lưu ký đã nắm bắt được quy chế, quy trình liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của VSDC. VSDC và thành viên đã phối hợp xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, trường hợp hồ sơ có sai sót, hai bên đã có trao đổi kịp thời để sớm hoàn thiện hồ sơ, xử lý đúng yêu cầu của khách hàng. Công tác quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ngày càng được các thành viên chú trọng thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc VSDC trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong thời gian còn lại của năm 2025 và năm 2026, lãnh đạo VSDC cho biết, tổng công ty sẽ tiếp tục bám sát các định hướng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán và TTCK do Bộ Tài chính, UBCKNN giao để tập trung vào các nhiệm vụ, công tác.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có các nội dung liên quan đến VSDC; đồng thời, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại VSDC theo các văn bản pháp lý hướng dẫn mới ban hành (nếu có).

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu về hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán giao ngay theo mô hình CCP, giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về trên cơ sở chức năng của hệ thống công nghệ thông tin KRX, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai sau khi hội đủ các điều kiện cần thiết.

Cũng trong thời gian tới, VSDC sẽ nghiên cứu đầu tư nâng cấp hệ thống Cổng giao tiếp điện tử với tổ chức đăng ký chứng khoán; phát triển hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến với thành viên thị trường; triển khai xây dựng việc nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện của VSDC; triển khai xây dựng dịch vụ sổ lưu ký điện tử (E- Passbook). Phối hợp với các Sở giao dịch nghiên cứu đề xuất đầu tư, nâng cấp hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán nhằm nâng cao năng lực xử lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

Bên cạnh đó, VSDC tiếp tục nghiên cứu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới theo chỉ đạo của cơ quan quản lý, như: Mô hình tài khoản tổng (omnibus account); tiếp tục tham gia Đề án triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư và các cơ sở dữ liệu về chứng khoán khác; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến thành lập thị trường các-bon theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBCKNN; tham gia triển khai nghiên cứu một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN (phái sinh vàng, phái sinh hàng hóa...)…/.