Chứng khoán phái sinh ngày 13/11: Phe Short tạm lấy lại ưu thế, dòng tiền vẫn thận trọng

(TBTCO) - Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index đáo hạn tháng 11/2025 là trường hợp hiếm hoi giữ được mức chênh lệch dương. Nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng với xu hướng trung hạn.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2511 (mã 41I1FB000) kết phiên giảm 7,6 điểm (-0,41%) xuống 1.863,0 điểm, thu hẹp chênh lệch âm còn -1,23 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index (1.864,23 điểm). Các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, 41I1G3000, 41I1G6000 vẫn duy trì mức chênh lệch âm từ -6,93 điểm đến -18,73 điểm. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index đáo hạn tháng 11/2025 là trường hợp hiếm hoi giữ được mức chênh lệch dương. Với các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm từ 7,57 điểm đến 13,17 điểm. Nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng với xu hướng trung hạn.

Giá hợp đồng phái sinh quay đầu giảm sau hai phiên hồi phục.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch đạt gần 296.400 hợp đồng. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30-Index tiếp tục được giao dịch nhiều nhất, nhỉnh nhẹ so với phiên trước. Theo chuyên gia từ SHS, nhà giao dịch (trader) chưa gia tăng các vị thế đầu cơ, lạc quan ngắn hạn hơn với VN30 khi thu hẹp chênh lệch âm, có thể gia tăng phòng ngừa rủi ro trở lại khi VN30-Index hướng đến các vùng kháng cự. Khối lượng mở (OI) phiên 13/11 ở mức 30.763 hợp đồng, giảm gần 20% so với hôm qua.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số chứng khoán trở lại sắc đỏ sau hai phiên hồi phục. VN30-Index mở cửa tăng nhẹ hơn 5 điểm, với tâm điểm là lực cầu mạnh ở cổ phiếu hóa chất DGC. Tuy nhiên, áp lực chốt lời từ một số cổ phiếu nhóm ngân hàng nhanh chóng khiến chỉ số đảo chiều, lùi về dưới tham chiếu. Áp lực bán gia tăng trong nửa cuối phiên sáng khiến VN30 có lúc giảm hơn 10 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm nhờ dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất như VNM, SAB, PLX. Phiên chiều, thị trường duy trì trạng thái cầm chừng, dòng tiền xoay vòng giữa các nhóm ngành nhưng chưa đủ mạnh để tạo bứt phá.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.864,23 điểm (-0,43%), với 13 mã tăng và 15 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch vẫn đi ngang, đạt khoảng 11.100 tỷ đồng./.