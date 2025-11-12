Tập đoàn Bệnh viện TNH bị xử phạt hơn 170 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (số 328 Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã Ck: TNH) bị xử phạt hơn 112 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2023, theo đó tính đến ngày 31/3/2024, Công ty đã sử dụng hết 241.878.517.372 đồng trên tổng số 250 tỷ đồng để thực hiện dự án Bệnh viện TNH Việt Yên. Theo tài liệu do công ty cung cấp, đến thời điểm ngày 9/12/2024, Công ty đã sử dụng hết số tiền còn lại 8.121.482.628 đồng, tuy nhiên công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán xác nhận đối với số tiền 8.121.482.628 đồng nêu trên.

Bên cạnh đó, TNH cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và tài liệu do Công ty này cung cấp tại các ngày 5/4/2024, ngày 2/12/2024, ngày 2/01/2025 và ngày 18/3/2025, Công ty có tạm ứng cho người nội bộ của công ty số tiền 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch tạm ứng này tại các báo cáo tình hình quản trị công ty nêu trên theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Tập đoàn Bệnh viện TNH bị xử phạt hơn 170 triệu do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tiền thân là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trụ sở chính đặt tại tỉnh cùng tên. Đây là một trong những hệ thống bệnh viện tư nổi bật ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Thành lập từ năm 2012, đến nay TNH đã mở rộng quy mô lên 3 bệnh viện với tổng cộng 700 giường bệnh, hơn 800 nhân sự, trong đó trên 600 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy, TNH lỗ sau thuế gần 20,6 tỷ đồng. Đây là quý thứ tư liên tiếp, doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ. Quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 32% lên hơn 145,6 tỷ đồng. Công ty ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động của Bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Ninh) mới đi vào hoạt động, thu hút thêm lượng khách hàng mới. Đồng thời, Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế TNH đã vận hành ổn định, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan./.