(TBTCO) - Ngày 16/1, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh lễ khởi công - Ảnh: VGP

Đây là một dự án công nghệ lớn trên phạm vi cả nước, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, do Tập đoàn FPT là chủ đầu tư.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 238/QĐ-UBND và 239/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 chính thức lựa chọn FPT là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Đồng thời, dự án cũng là bước cụ thể hoá quan trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khởi công - Ảnh: VGP

Dự án có tổng quy mô 196,8 ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống – làm việc – sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate).

Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.

Hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Việc UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại Tây Tựu và Phú Diễn là dấu mốc quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ số của Thủ đô. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khởi nguồn các ý tưởng phát triển cho quốc gia.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, công viên công nghệ số được Thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

"Thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Về phía chủ đầu tư, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT chia sẻ, Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược.

Dự án này do UBND TP Hà Nội giao FPT làm chủ đầu tư được triển khai theo mô hình quản lý trong đó Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát, còn nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ.

Điều này cho thấy tính hiệu quả của mô hình hợp tác 3 nhà gồm: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong việc tạo lập môi trường nghiên cứu, làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam./.