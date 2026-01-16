Toàn ngành Tài chính thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(TBTCO) - Hòa trong không khí hân hoan của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn ngành Tài chính cũng đang tràn đầy khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ngành Tài chính khẳng định vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế

Trong năm 2025, với bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thách thức, ngành Tài chính đã khẳng định vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế với những kết quả mang tính lịch sử. Điểm sáng nổi bật là kỷ lục về thu ngân sách nhà nước.

Tính đến cuối năm 2025, tổng thu ngân sách đạt trên 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kết quả này đạt được ngay cả khi đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí lên tới 250,9 nghìn tỷ đồng để đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Thanh

Thành công này không đến tự nhiên mà là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy mạnh mẽ: chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”. Ngành Tài chính đã ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa toàn diện công tác quản lý thuế, hải quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ nhưng vẫn tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Cùng với đó, việc điều hành chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng GDP năm 2025 đạt mức ấn tượng trên 8%. Việt Nam chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao với GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 5.000 USD. Đây là nền tảng vững chắc, tạo tâm thế tự tin để toàn ngành bước vào nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khát vọng tăng trưởng hai con số.

Năm 2025 cũng được ghi nhận là năm đỉnh cao của công tác xây dựng thể chế với phương châm “thể chế đi trước mở đường”. Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền số lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay với 263 văn bản, trong đó có 25 Luật và Nghị quyết của Quốc hội.

Những đột phá này đã tập trung tháo gỡ căn bản các “điểm nghẽn”, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và kiến tạo các mô hình phát triển mới như Trung tâm tài chính quốc tế hay khu thương mại tự do. Đặc biệt, việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW đã tạo cơ chế đặc biệt để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2026 được Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo là căn cứ điều kiện thực tế, các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham quan Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”, kết hợp sinh hoạt chuyên đề tại triển lãm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò lịch sử, quá trình lãnh đạo cách mạng và những quyết sách quan trọng của Đảng qua các kỳ đại hội đối với sự phát triển của Đất nước.

Song hành với cải cách thể chế là một cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngành Tài chính đã ghi dấu ấn lịch sử khi thực hiện tinh gọn hệ thống từ Trung ương đến địa phương, cắt giảm khoảng 3.600 đầu mối (tương đương 37%). Việc vận hành bộ máy mới theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian và rõ hiệu quả đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà không làm gián đoạn các dòng chảy tài chính.

Tinh thần hân hoan lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng được thể hiện rõ nét qua việc bố trí nguồn lực, triển khai giải ngân đầu tư công ở quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với nguồn lực bố trí cho đầu tư công gần 1,15 triệu tỷ đồng và sự quyết liệt trong giải ngân, tháo gỡ vướng mắc, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành 3.345 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và hơn 1.700 km đường bộ ven biển. Hạ tầng chiến lược được khơi thông đã tạo ra không gian phát triển mới cho các vùng miền.

Trên thị trường vốn, ngành Tài chính đã ghi tiếp mốc son khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10/2025. Quy mô vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, không chỉ khẳng định vị thế của nền kinh tế trên trường quốc tế mà còn là kênh huy động vốn quan trọng phục vụ phát triển bền vững,.

Mỗi cán bộ là một chiến sĩ trên mặt trận tài chính

Để lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Tài chính đã phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong ngành Tài chính.

Đợt thi đua triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt trong toàn ngành Tài chính gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; với nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về cải cách hành chính và các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính.

Các tiêu chí thi đua được xây dựng cụ thể, gắn với hiệu quả công việc thực tế. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đó là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, có chất lượng và đảm bảo tiến độ theo quy định các cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và của đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tiêu chí thi đua bao gồm: tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là 8% trở lên, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Tiêu chí cũng bao gồm giải quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; có nhiều sáng chế, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất kinh doanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh - sạch - tiết kiệm; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua…

Đối với công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ Tài chính, tiêu chí thi đua bao gồm:

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, quy định nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Bộ Tài chính, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tích cực hưởng ứng, tham gia và có nhiều thành tích trong triển khai đợt thi đua của Bộ Tài chính, của đơn vị.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2025 và khí thế thi đua sôi nổi đang lan tỏa trong toàn ngành, ngành Tài chính đang nỗ lực không ngừng để lập thêm nhiều thành tích thiết thực, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.