FLC đề xuất tỉnh Thanh Hóa được thực hiện lại dự án khu đô thị Hoàng Long

(TBTCO) - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa có chỉ đạo giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC được thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khu đất FLC xin làm Khu đô thị Hoàng Long. Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát nội dung đề xuất của Tập đoàn FLC, có văn bản trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đề xuất cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Khu công nghiệp Hoàng Long được khởi công tháng 9/2015, quy mô hơn 286 ha, tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án thuộc địa bàn các xã Hoằng Anh, Hoằng Long và Hoằng Quang (TP. Thanh Hóa cũ) và xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa cũ).

Dự án từng được định hướng đa ngành, kỳ vọng tạo việc làm cho 60.000-80.000 lao động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục nhỏ như cổng chào, san lấp cục bộ, phần lớn diện tích còn lại bị bỏ hoang. Cuối tháng 4/2022, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị làm việc với FLC để chuẩn bị thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Trong văn bản mới gửi tỉnh, FLC cho biết đã chi gần 22 tỷ đồng giải phóng mặt bằng khoảng 9,4 ha. Doanh nghiệp mong muốn tái khởi động dự án dưới hình thức mới để tránh lãng phí nguồn lực, trong bối cảnh đang nỗ lực trở lại thị trường bất động sản sau giai đoạn tái cơ cấu.

Được biết, sau khi ông Trịnh Văn Quyết "trở lại", nhiều dự án của FLC được điều chỉnh chủ trương, đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, tại Gia Lai, các dự án liên quan đến hệ sinh thái FLC cũng đang ghi nhận những bước tiến đáng chú ý. UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf Đak Đoa. Dự án có quy mô 36 lỗ golf, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.150 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý I/2026 đến quý 4/2029, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xây dựng kéo dài đến quý 3/2029, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý 4/2029. Đây là tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch, được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho phát triển kinh tế dịch vụ của Gia Lai.

Ion Complex được xác định là doanh nghiệp có liên quan đến hệ thống các công ty thành viên của FLC, cho thấy dấu ấn của tập đoàn trong dự án này dù không đứng tên trực tiếp.

Cũng tại Gia Lai, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục chấp thuận Tập đoàn FLC là nhà đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai. Theo quyết định ban hành ngày 6/12/2025, dự án được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028./.