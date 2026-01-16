Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp do vi phạm quy định về báo cáo, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Thanh tra UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam số tiền 225 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Theo UBCKNN, công ty – tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) - đã thực hiện mua 700.000 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023 và bán 465.200 cổ phiếu vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Các tài liệu không được công bố gồm báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo bán niên soát xét, báo cáo tài chính quý, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trong các năm 2023 - 2025.

Ảnh minh họa

Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh số tiền 92,5 triệu đồng do không gửi và gửi chậm công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Ngoài ra, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Năng lượng Hồng Phong 2, Công ty cổ phần Năng lượng Hồng Phong 1 và Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc lãi trái phiếu và báo cáo thực hiện cam kết với nhà đầu tư trong các năm 2020 - 2025./.