Quản trị rủi ro “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông

(TBTCO) - Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) và sách “Truy tìm Satoshi” được chính thức ra mắt nhằm chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu, hướng tới một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa trách nhiệm và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Lễ ra mắt VIDA và sách “Truy tìm Satoshi” diễn ra vào ngày 15/1/2026, trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, bối cảnh hiện tại đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhanh chóng, chủ động nâng cao kiến thức để có thể tự bảo vệ mình trong một thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản mã hoá.

“Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân” - ông Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA chia sẻ tại sự kiện

VIDA hoạt động theo mô hình câu lạc bộ phi lợi nhuận, tự nguyện và minh bạch, tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường tài sản số một cách có trách nhiệm. Các hoạt động chuyên môn của VIDA được tổ chức theo 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu của thị trường tài sản số, bao gồm Tài chính phi tập trung (DeFi), Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin.

Đồng thời, cộng đồng hướng tới mục tiêu tạo lập không gian kết nối an toàn giữa nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn và đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam.

“Khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ” - ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm VIDA nhấn mạnh.

Tầm nhìn dài hạn, VIDA ưu tiên xây dựng một cộng đồng có chất lượng, nơi tri thức, kinh nghiệm và chuẩn mực được chia sẻ một cách có trách nhiệm. “Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới” - ông Nghiêm Minh Hoàng - Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, chia sẻ.

Sự ra mắt của VIDA được tiếp nối bằng việc giới thiệu cuốn sách “Truy tìm Satoshi” của nhà báo điều tra Benjamin Wallace, như một bước mở rộng từ cộng đồng đầu tư sang chiều sâu tư tưởng của cha đẻ Bitcoin. Cuốn sách đưa người đọc quay lại bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008 và những tư tưởng nền móng do Satoshi Nakamoto khởi xướng, từ đó làm rõ cách blockchain đã thay đổi nhận thức toàn cầu về một nền kinh tế mới./.