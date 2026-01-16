Giai đoạn 2021 - 2025: DATC hỗ trợ xử lý hơn 31.900 tỷ đồng nợ xấu

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, DATC đã tham gia hỗ trợ xử lý nợ đạt hơn 31.900 tỷ đồng, tăng 35,6% so với giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, công ty đã khơi thông nguồn vốn trở lại nền kinh tế thông qua thanh toán các khoản nợ là 13.270 tỷ đồng, tăng 43,4% so với giai đoạn trước.

Sáng 16/1, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Năm 2025: Doanh số mua nợ đạt 3.423 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm cho hay năm 2025 cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2024, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn này. Do đó, ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng của DATC, công ty còn phải thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Phó Tổng Giám đốc DATC Chu Ngọc Lâm trình bày báo cáo.

Mặc dù nhiệm vụ đặt ra cho DATC trong năm 2025 là rất lớn, song với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, công ty đã bám sát tình hình thực tế để có những giải pháp kịp thời, đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề triển khai cho giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, về kết quả kinh doanh, doanh số mua nợ năm 2025 của Công ty đạt 3.422 tỷ đồng, bằng 129,4% bình quân cả giai đoạn 2021 - 2025.

Trong những năm gần đây, công ty liên tiếp thực hiện các phương án lớn, phức tạp như xử lý nợ tại Công ty Nosco Shipyard (năm 2024) với giá trị xử lý 6.000 tỷ đồng; hay phương án tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (năm 2025) với giá trị giao dịch 1.600 tỷ đồng để xử lý khoản nợ 3.145 tỷ đồng, ghi dấu ấn quan trọng trong hoạt động xử lý nợ của DATC trên thị trường tài chính.

Để có kết quả này, công ty đã tiếp cận 600 khoản nợ để nghiên cứu, khảo sát phương án, song chỉ sàng lọc được 24 phương án khả thi. Thực tế bối cảnh thị trường rất khó khăn, công ty đã phải “đãi cát tìm vàng”, từ 24 phương án khả thi đã thực hiện thành công 18 phương án với tổng giá trị thanh toán là 3.423 tỷ đồng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng xử lý hơn 8.713,6 tỷ đồng nợ xấu, lãnh đạo Công ty cho biết.

Theo Phó Tổng giám đốc Chu Ngọc Lâm, dù nguồn lực tài chính hạn chế, có được kết quả mua nợ như trên là sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của toàn Công ty với định hướng của Hội đồng thành viên, sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc và tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch của các đơn vị chức năng.

Tính chung trong giai đoạn 2021 - 2025, công ty đã tham gia hỗ trợ xử lý nợ đạt hơn 31.900 tỷ đồng, tăng 35,6% so với giai đoạn 2016-2020. Qua đó, công ty đã khơi thông nguồn vốn trở lại nền kinh tế thông qua thanh toán các khoản nợ là 13.270 tỷ đồng, tăng 43,4% so với giai đoạn trước.

Về chỉ tiêu doanh thu, năm 2025 công ty đạt doanh thu 2.466,8 tỷ đồng, vượt 19,7% so với kế hoạch Công ty đăng ký với Bộ Tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch Bộ giao; nộp ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch.

Song song với kinh doanh, công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, DATC đã hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu và trực tiếp xử lý các nhiệm vụ chính trị phức tạp liên quan đến tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (SBIC) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đánh giá chung, trong năm qua, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt công tác. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng đánh giá khó khăn còn nhiều phía trước, nhất là khi quy mô vốn điều lệ còn hạn chế, gây khó khăn trong việc tiếp cận các khoản nợ quy mô lớn.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường đánh giá cao nỗ lực của DATC trong bối cảnh năm 2025 nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tái cơ cấu ngành tài chính.

Chúc mừng những kết quả công ty đạt được năm vừa qua, ông Đỗ Văn Trường khẳng định, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của DATC cơ bản hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; công tác quản trị, điều hành có chuyển biến tích cực. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị công ty tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài chính, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Tham gia sâu hơn vào tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty lớn

Thay mặt lãnh đạo DATC, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC Nguyễn Duy Thịnh xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính. Ông cho biết, thời gian tới, DATC sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình hành động và kế hoạch công tác năm 2026, gắn với mục tiêu tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, an toàn và bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC Nguyễn Duy Thịnh phát biểu.

Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên của giai đoạn kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, DATC xác định tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về nguồn lực tài chính, khuôn khổ pháp lý và mức độ phức tạp ngày càng cao của các khoản nợ cần xử lý. Trên cơ sở đó, công ty đặt trọng tâm vào việc triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm tăng trưởng gắn với hiệu quả, an toàn và bền vững.

Theo định hướng được nêu tại Hội nghị, năm 2026 DATC đặt mục tiêu doanh thu trên 2.715 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 325 tỷ đồng, tăng 18,7% so với mức bình quân giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai mới các phương án mua và xử lý nợ, phát triển mở rộng thị trường hoạt động của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

Cùng với đó, DATC xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc diện quản lý, giám sát của Nhà nước; phối hợp với SBIC rà soát, đánh giá và đề xuất thí điểm tái cơ cấu một số doanh nghiệp thuộc SBIC có tiềm năng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Lễ ký giao ước thi đua năm 2026 giữa các đơn vị trong Công ty.

Trong khuôn khổ hội nghị, DATC đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2026 giữa các đơn vị trực thuộc. Việc ký kết nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, gắn trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo động lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.