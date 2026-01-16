Chứng khoán phái sinh ngày 16/1: Giá hợp đồng tương lai bật xanh, chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - Đà tăng của VN30-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi cổ phiếu FPT, qua đó tiến sát mốc 2.100 điểm. Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Sắc xanh trở lại thị trường chứng khoán sau hai phiên điều chỉnh nhờ dòng tiền lan toả sang những trụ cột mới. Trên thị trường cơ sở, VN30-Index liên tục đi lên trong cả phiên sáng. Chỉ số bật tăng nhanh ngay từ đầu phiên và tiến sát vùng 2.100 điểm trước khi tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng. Dù chững lại ở phiên chiều, VN30-Index vẫn đã có một phiên tăng điểm ấn tượng (+gần 33 điểm) và đóng cửa tại 2.080,35 điểm, tăng 1,61%. Số mã chứng khoán tăng/giảm ngang ngửa nhau với 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu.

Đà tăng của VN30 chủ yếu được dẫn dắt bởi cổ phiếu FPT - mã chứng khoán đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, theo sau là VIC, MWG và VHM. Nhóm ngân hàng quốc doanh và một số cổ phiếu trụ như VCB, BID, TCB cũng ghi nhận đóng góp tăng điểm, nhưng mức độ không đồng đều. Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính phân tán, nổi bật là HDB và VNM, cùng với GAS, MBB, GVR và một số cổ phiếu ngân hàng, bất động sản khác. Điều này phần nào hạn chế đà tăng của chỉ số và khiến VN30 không thể bứt phá mạnh trong nửa cuối phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 ghi nhận mức hồi phục mạnh hơn so với chỉ số cơ sở, qua đó giúp chênh lệch chuyển sang trạng thái dương sau nhiều giá hợp đồng tương lai giảm sâu hơn nhiều so với chỉ só cơ sở. Hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 2 và tháng 3/2026 đồng loạt giữ được chênh lệch dương. Ở các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm cũng thu hẹp đáng kể.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở kỳ hạn ngắn đồng loạt chuyển sang trạng thái dương

Đáng chú ý, dòng tiền đã thận trọng hơn trên thị trường phái sinh. Thanh khoản trên thị trường phái sinh sụt giảm so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) tiếp tục tăng ở các kỳ hạn mới. Cá biệt, đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index, các nhà đầu tư vẫn chưa nắm giữ vị thế./.