(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 8 sản phẩm mỹ phẩm do chứa Miconazole, hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược cho biết, động thái này nhằm tuân thủ Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 42, Hội đồng Mỹ phẩm và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất đưa Miconazole và Miconazole nitrate vào danh sách cấm. Giới chuyên môn xác định đây là các dược chất điều trị bệnh, cần sự kê đơn và theo dõi của bác sĩ, không phù hợp để người tiêu dùng tự ý sử dụng lâu dài dưới dạng mỹ phẩm như dầu gội hay dung dịch vệ sinh. Quy định mới giúp phân định rạch ròi ranh giới giữa thuốc và mỹ phẩm, ngăn ngừa rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm.

Danh sách 8 sản phẩm buộc phải tiêu hủy đợt này bao gồm nhiều loại dầu gội trị gàu và dung dịch vệ sinh phụ nữ. Trong đó, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có 3 sản phẩm gồm MicoFem Silk, MicoFem Bloom và MicoFem Calm. Công ty cổ phần Dược phẩm TEDIS - Việt Hà chịu trách nhiệm phân phối hai loại dầu gội là Biorga Cystiphane Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S và Biorga Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS.

Nhóm sản phẩm còn lại bao gồm Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH Thương mại HKK và hai loại dầu gội Dermavia Egeria Minazole Anti-Dandruff Shampoo thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam./.