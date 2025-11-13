(TBTCO) - Tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội xác định 3 đột phá chiến lược, 9 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Tại Hội nghị nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII và chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển kinh tế - xã hội tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng, Chương trình hành động được xây dựng nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và ba đột phá chiến lược mà Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội đã đề ra; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình trọng điểm có tính lan tỏa lớn, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô thời kỳ 2026- 2030.

Chương trình đề ra 4 yêu cầu trọng tâm: Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết; xác định nhiệm vụ, công trình trọng điểm gắn với quy hoạch Thủ đô; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; yêu cầu toàn hệ thống chính trị đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng

Chương trình nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn: Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của trung ương; phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn; phát huy truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, coi văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững; phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, gắn quốc phòng, an ninh với đối ngoại, hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiện đại.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm, động lực phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc và cả nước; có sức cạnh tranh cao, trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống cao, phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa.

Đại hội xác định 43 chỉ tiêu, trong đó 40 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Về kinh tế, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 40%; công nghiệp văn hóa chiếm 8%.

Về xã hội, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, năng suất lao động tăng 9,5%/năm, chỉ số hạnh phúc đạt 9/10.

Về đô thị - môi trường, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 - 70%, vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu, tỷ lệ xử lý chất thải rắn đạt 100%.

Ba đột phá chiến lược được xác định gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tiên phong thí điểm cơ chế, chính sách mới; phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối liên vùng và quốc tế, bao gồm giao thông, hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Chương trình hành động xác định 9 nhóm giải pháp chủ yếu, như: xây dựng thể chế, quản trị và huy động nguồn lực; xác lập mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và động lực chính; phát triển đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường.../.