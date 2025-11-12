Hà Nội quy hoạch “siêu đô thị thể thao” hơn 16.000 ha

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu A và khu B, tỷ lệ 1/2000, nằm trong tổng thể Khu đô thị thể thao Olympic 16.081 ha.

Quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic 16.081 ha

Dự án được định hướng trở thành quần thể thể thao, dịch vụ và đô thị sinh thái quy mô lớn nhất phía Nam Thủ đô.

Theo đó, phân khu A có diện tích hơn 3.280 ha, hiện chủ yếu là đất làng xóm, dân cư nông thôn. Khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, với ranh giới phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp vành đai 4, phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và cụm công nghiệp Ngọc Hồi, phía Tây giáp phân khu đô thị C4. Dự báo sơ bộ dân số đến năm 2045 khoảng 270.000 - 310.000 người.

Khu A được định hướng hình thành một quần thể đô thị thể thao, du lịch và dịch vụ sinh thái hiện đại, với khu liên hợp thể thao, các “làng Olympic” tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng cai đại hội thể thao châu Á (ASIAD) hoặc thế vận hội Olympic. Đây cũng là khu vực phát triển mô hình đô thị TOD và đô thị công nghệ cao, gắn kết các đầu mối giao thông chiến lược của Hà Nội.

Phân khu B có diện tích hơn 4.560 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Ranh giới khu vực này được xác định phía Bắc giáp vành đai 4, phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa và Thượng Phúc, phía Đông trùng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và phía Tây giáp quốc lộ 21C. Dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 250.000 - 285.000 người.

Khu B được phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

TP. Hà Nội yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng. Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiểm tra xác nhận nhiệm vụ quy hoạch phân khu B khu đô thị Olympic. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Theo đồ án tổng thể, khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội có diện tích hơn 16.000 ha, quy mô dân số hơn 1 triệu người, gồm 4 phân khu thành phần. Ngoài khu A và khu B nói trên, còn gồm khu C (diện tích 4.498 ha, tập trung khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng) và khu D (diện tích 3.743 ha, xây dựng khu đô thị sinh thái).

Hiện UBND các xã Hồng Vân, Thanh Oai đang lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu C và D, tỷ lệ 1/2000.