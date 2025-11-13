Thuế TP. Huế thu ngân sách 10 tháng được hơn 10.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, lũy kế 10 tháng năm 2025, đơn vị thu ngân sách được 10.417 tỷ đồng, đạt 92,3% dự toán pháp lệnh, đạt 84% so chỉ tiêu phấn đấu Cục Thuế, đạt 89,1% so dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,1% so cùng kỳ năm trước.

Đánh giá kết quả thu ngân sách 10 tháng, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, có được kết quả trên là nhờ đơn vị đẩy mạnh các nhiệm vụ quản lý thuế, tiếp tục triển khai hỗ trợ người nộp thuế trên nhiều kênh khác nhau. Trong tháng 10/2025, đã có hơn 3.000 lượt yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế. 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được Thuế TP. Huế giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.

Lũy kế từ ngày 1/1 đến 31/10/2025 đã ban hành 116 quyết định hoàn thuế với số thuế đã hoàn 427,35 tỷ đồng. Trong đó, có 68 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế hoàn 415,85 tỷ đồng, 48 quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân với số thuế hoàn 11,50 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế đến hết tháng 10/2025, đã ban hành 196 quyết định kiểm tra, bằng 114,% nhiệm vụ được giao. Đã hoàn thành 174 cuộc kiểm tra, đạt 101,2% nhiệm vụ kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 175,8 tỷ đồng, trong đó: đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 33,5 tỷ đồng, giảm lỗ 111,1 tỷ đồng…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 trong tình hình mới, ông Tuyến cho hay, Thuế TP. Huế tập trung theo dõi, phân tích đánh giá tình hình diễn biến các nguồn thu trên toàn thành phố để điều hành.

Triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh" của đơn vị hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lập danh sách doanh nghiệp có hồ sơ hoàn trước chưa được kiểm tra sau hoàn chuyển phòng kiểm tra để nâng cao tỷ lệ hồ sơ hoàn trước được kiểm tra sau hoàn thuế./.