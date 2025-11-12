Dự án của Tân Á Đại Thành tại Vĩnh Hưng được chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm nhà ở

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định số 5529/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học tại khu đất ký hiệu F1/CC2, F1/TH4, F1/HH9 (thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng) của Tân Á Đại Thành.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (trụ sở chính tại số 124, đường Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) chuyển mục đích sử dụng 29.234 m2 đất nông nghiệp, cho thuê 619 m2 đất tại khu đất ký hiệu F1/CC2, F1/TH4, F1/HH9 thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng.

Đối với ô đất công trình thương mại dịch vụ thấp tầng (ký hiệu F1/CC2), diện tích 10.117 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/7/2075; hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với ô đất xây dựng trường trung học phổ thông (ký hiệu F1/TH4), diện tích 9.488 m2 đất, thời hạn sử dụng đất kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/7/2075; hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với ô đất xây dựng công trình tòa nhà chung cư (ký hiệu F1/HH9), diện tích 10.248 m2 đất; mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: Đối với nhà đầu tư được sử dụng đất kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/7/2075; chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Phương thức giao đất, cho thuê đất đối với 29.853 m2 đất là Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Tân Á Đại Thành được biết tới là đơn vị chuyên kinh doanh các thiết bị ngành nước, sau đó, cách đây vài năm, Tập đoàn này lấn sân sang bất động sản với thương hiệu MEYGROUP và tham gia triển khai nhiều dự án lớn tại Phú Quốc.

Gần nhất, Tân Á Đại Thành khởi động lại Khu nhà ở kinh doanh Đầm Liễng trên đường Vành đai 3, Hà Nội với tên thương mại Galia Hanoi.