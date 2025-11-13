Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(TBTCO) - Chiều ngày 13/11, HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 27 - kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội ngày 12/11 đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

HĐND TP. Hà Nội cũng kiện toàn nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Tuấn.

Cụ thể, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã giới thiệu để bầu là bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP. Hà Nội.

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội) có trình độ Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP. Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, ông Trần Thế Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Kỳ họp lần thứ 27 của HĐND TP. Hà Nội. Ông Trần Thế Cương (sinh năm 1973, quê Phúc Thịnh, Hà Nội).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trọng Đông do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Hồng Sơn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Trần Đình Cảnh do được phân công nhiệm vụ mới; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Lưu do được bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; đồng thời bầu ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại Kỳ họp lần thứ 27 HĐND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1969, quê Thiên Lộc, Hà Nội). Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công; Cử nhân kinh tế; Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Trình độ lý luận chính trị - Cao cấp./.