Chứng khoán tuần 17/11 - 23/11: Chờ đợi phiên bùng nổ xác nhận đáy

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch giữa tháng 11 với trạng thái phục hồi tích cực sau khi VN-Index rơi về đáy 3 tháng.

Đà tăng điểm của VN-Index tuần qua vẫn thiếu vắng sự đồng thuận của thanh khoản và tiếp tục chịu sức ép từ hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại. Dù vậy, vẫn có cơ hội cho một nhịp tăng mới, nếu xuất hiện phiên bùng nổ theo đà (FTD - Follow-Through Day).

Phục hồi từ đáy 3 tháng

Tuần qua, VN-Index khởi đầu trong trạng thái tiêu cực khi giảm gần 20 điểm ngay trong phiên đầu tuần, lùi về vùng 1.580 điểm. Đây cũng vùng giá thấp nhất trong ba tháng trở lại đây. Tuy nhiên, lực cung nhanh chóng suy yếu. Việc thanh khoản không gia tăng cùng lúc với việc nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 20 – 30% khiến lực bán suy yếu, tạo điều kiện cho nhịp hồi phục diễn ra tương đối thuận lợi.

Kết tuần, VN-Index tăng 36,36 điểm, tương đương 2,27%, đóng cửa tại 1.635,46 điểm. HNX-Index cũng tăng 7,5 điểm (+2,88%) lên 267,61 điểm. Chỉ số sàn UPCoM tăng 5/5 phiên, vượt mốc 120 điểm vào cuối tuần qua, tương ứng mức tăng 2,95% so với cuối tuần trước.

Thị trường chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền. Theo thống kê của công ty chứng khoán CSI, khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể ở các ngành gỗ, hoá chất cơ bản, dịch vụ tư vấn và dệt may. Đây cũng là những nhóm từng chịu áp lực lớn trong giai đoạn điều chỉnh. Trong khi đó, các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó lại giao dịch kém tích cực hơn, đặc biệt là cổ phiếu nhà Vingroup, ngân hàng và chứng khoán.

Điểm trừ lớn nhất trong bức tranh giao dịch tuần qua nằm ở thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch tuần trên HOSE đạt 105.764 tỷ đồng, giảm 16,3% so với tuần trước. HNX ghi nhận mức giảm mạnh tới 30,2%. So với trung bình 20 tuần, khối lượng khớp lệnh toàn thị trường thấp hơn tới 45,8%, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm và dòng tiền lớn chưa quay trở lại.

Bức tranh dòng tiền càng tiêu cực hơn khi khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 17 liên tiếp. Dù mức bán ròng đã giảm so với giai đoạn bán mạnh tháng 8 và tháng 9/2025, xu hướng bán ròng dài hạn vẫn tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư nội, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhưng gia tăng giải ngân vào thép, hoàng tiêu dùng, công nghệ, dầu khí. HPG được giải ngân ròng nhiều nhất với khối lượng hơn 27,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 838 tỷ đồng. Tiếp đó, cổ phiếu VNM được mua ròng 12,23 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 479 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 17 liên tiếp

Theo ông Đinh Việt Bách - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, động lực quan trọng hỗ trợ thị trường trong tuần đến từ thông tin Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Mục tiêu cao trên cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách sâu rộng. Cùng đó, thị trường ghi nhận một số động thái tích cực của FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề về đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Tại cuộc gặp với đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ở Melbourne tuần vừa rồi, đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard, tổ chức đang quản lý gần 13.000 tỷ USD đã chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp. Thêm đó, việc FTSE công bố danh sách dự báo 28 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn sau khi nâng hạng và khối ngoại giảm áp lực bán ròng là động lực tốt cho thị trường.

Chờ đợi phiên bùng nổ xác nhận đáy

Sau tuần đầu tiên VN-Index cắt chuỗi giảm kéo dài trước đó, thị trường tìm được điểm cân bằng trong tuần vừa qua. Chuyên gia từ Pinetree cho rằng thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp lại là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cung không còn áp đảo, trong khi lực mua bắt đáy đã có lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và chứng khoán khi không còn cổ phiếu nào thủng đáy cũ.

Khi kịch bản tích cực xảy ra, nhóm cổ phiếu có cơ hội dẫn dắt sẽ là nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa, không đối diện áp lực cung quá lớn. Đầu tuần tới, VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm, nếu giữ được vùng này và sau đó xuất hiện một phiên bùng nổ theo đà, xu hướng tăng sẽ được xác nhận. Tuy nhiên, nếu đánh mất vùng 1.600, thị trường có thể lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.500 - 1.550 điểm. Ông Đinh Việt Bách - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree

Theo đại diện từ Pinetree, hiện tại thị trường vẫn trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, và cần thêm một phiên bùng nổ theo đà (FTD) để xác nhận liệu VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không. Còn theo chuyên gia từ CSI, tuần tăng điểm cùng mức thanh khoản thấp hơn tới 46% so với bình quân 20 tuần cho thấy chưa có tín hiệu xác nhận sự đảo chiều nhưng vẫn là tín hiệu khá lạc quan cho thấy đà giảm đã ngưng lại.

SHS cũng đánh giá thị trường đang phục hồi khá tích cực và trong giai đoạn tái cơ cấu danh mục trong thời điểm cuối năm 2025. Nhiều mã chứng khoán sau giai đoạn giảm giá mạn về các vùng hỗ trợ trung dài hạn. Dòng tiền trên thị trường cũng đang luân chuyển vào các doanh nghiệp tốt, đầu ngành, tăng trưởng với những đặc điểm trên. Chuyên gia từ SHS cho rằng đây là định hướng tốt đề nhà đầu tư có thể xem xét khi phân bổ, gia tăng tỷ trọng.

Tuần tới, các nhà đầu tư cũng sẽ bước vào phiên đáo hạn phái sinh tháng 11/2025 vào thứ Năm tới. Thị trường quốc tế cũng sẽ đón nhận nhiều thông tin nhất là khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã chấm dứt. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các báo cáo kinh tế từ nền kinh tế số một thế giới cùng số liệu tại các bản báo cáo từ đơn vị tư nhân quan trọng như chỉ số PMI, doanh số bán nhà, tổng hợp việc làm hàng tuần của ADP... Thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia để đưa ra nhận định mới về tình trạng bong bóng AI./.