Chứng khoán phái sinh ngày 14/11: Dòng tiền thận trọng, chênh lệch âm nới rộng

(TBTCO) - Giao dịch trở lại trạng thái giằng co, khiến dòng tiền thận trọng trên cả thị trường cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán phái sinh ngày 14/11 ghi nhận diễn biến giằng co rõ nét, trong bối cảnh dòng tiền thận trọng và sự phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hợp đồng tương lai VN30F2511 (mã 41I1FB000) đáo hạn tuần tới đóng cửa tại 1.869,7 điểm, tăng nhẹ so với phiên trước. Với mức tăng thấp hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch âm tiếp tục nới rộng. Trong khi đó, với kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 12/2025, giá hợp đồng tăng 0,54%, qua đó thu hẹp đáng kể chênh lệch âm.

Dù vậy, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN30F2603 và VN30F2606 đều đang chênh lệch âm từ -6,54 đến -19,04 điểm so với chỉ số cơ sở. Điều này phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư, đặc biệt khi thị trường cơ sở đang giao dịch trong biên độ hẹp và thiếu động lực dẫn dắt.

Chênh lệch âm nới rộng ở nhiều kỳ hạn trong phiên 14/11

Về thanh khoản, phần lớn hợp đồng ghi nhận giao dịch sụt giảm mạnh. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng 11/2025 giảm 20% so với phiên 13/11, nhưng vẫn là sản phẩm được giao dịch chính trên thị trường. Trong khi đó, giao dịch tại hợp đồng VN30F2512 không thay đổi nhiều, cho thấy dòng tiền bắt đầu luân chuyển sang kỳ hạn mới. Khối lượng mở (OI) tăng hơn 7% so với hôm qua, với 32.952 vị thế được nắm giữ.

Chênh lệch âm cùng thanh khoản thấp cho thấy, kỳ vọng tăng điểm vẫn hạn chế trong ngắn hạn. Thị trường phái sinh đang duy trì trạng thái thận trọng trước sự hồi phục trở lại trên thị trường cơ sở. Diễn biến trên thị trường cơ sở cũng ghi nhận sự dè dặt đáng kể khi điểm số dao động trong biên độ hẹp cùng mức thanh khoản thấp.

Sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tác động mạnh đến chỉ số chung. Mở cửa phiên sáng, VN30-Index giảm nhẹ khoảng 7 điểm, chủ yếu do áp lực chốt lời tại nhóm ngân hàng như STB, CTG.

Tuy nhiên, về giữa phiên, lực cầu xuất hiện tại các nhóm bán lẻ và thực phẩm như MWG, VNM, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Từ sau 11 giờ, chỉ số dao động quanh mức tham chiếu với biên độ hẹp; thanh khoản cải thiện cho thấy thị trường dần tìm được điểm cân bằng và tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại.

Đến buổi chiều, sự dẫn dắt trở lại của nhóm ngân hàng như VCB, VPB, TCB là nguyên nhân chính giúp chỉ số bật tăng. STB và CTG tiếp tục chịu áp lực bán lớn. Dòng tiền sau đó xoay chuyển sang nhóm sản xuất gồm VNM, SAB, HPG, giúp chỉ số bứt lên khoảng 10 điểm.

Kết phiên, VN30-Index đạt 1.871,54 điểm, tăng 7,31 điểm, với 11 mã tăng và 13 mã giảm. Sự thận trọng của các nhà đầu tư đã kéo thanh khoản toàn thị trường giảm xuống dưới 10.000 tỷ đồng./.