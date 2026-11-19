Kết phiên 19/11, VN30-Index giảm 18,03 điểm, tương ứng mức giảm 1%, đóng cửa tại 1.788,51 điểm. Sau khi giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.800 điểm trong phiên trước, chỉ số tiếp tục chịu áp lực bán và chính thức đánh mất mốc tâm lý quan trọng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa ở mức 1.787,9 điểm, giảm 1,49% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 187.495 hợp đồng, tăng 8,85% so với phiên liền trước. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng về 0 sau khi hoàn tất đáo hạn.

Hoạt động giao dịch chuyển sang hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12/2026. Hợp đồng 41I1GC000 trở thành hợp đồng tập trung giao dịch chính của thị trường. Hợp đồng này đóng cửa tại 1.791,1 điểm, giảm 0,93% so với phiên trước, nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 2,59 điểm. Hai hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2027 và tháng 6/2027 ghi nhận chênh lệch lần lượt âm 3,01 điểm và dương 0,59 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản hợp đồng tháng 12 tăng mạnh trong phiên chuyển kỳ hạn. Khối lượng giao dịch đạt 34.518 hợp đồng, tăng 166,4% so với phiên trước. Khối lượng mở cũng tăng 138,61%, từ 11.591 lên 27.657 hợp đồng, tương đương tăng 16.066 hợp đồng. Sự gia tăng đồng thời của thanh khoản và OI phản ánh hoạt động chuyển dịch và mở rộng vị thế tại kỳ hạn mới khi hợp đồng tháng 11 đáo hạn.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch nghiêng về khả năng VN30-Index biến động trong biên độ hẹp sau nhịp giảm mạnh.

VN100-Index cũng giảm 12,96 điểm (-0,75%), xuống 1.719,86 điểm. Trên thị trường phái sinh, cả bốn hợp đồng tương lai VN100 đồng loạt giảm giá, với mức giảm từ 0,89% đến 1,45%, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường cơ sở.

Phiên đáo hạn tháng 11 khép lại trong bối cảnh cả thị trường cơ sở và phái sinh tiếp tục suy yếu. Dù hợp đồng chính mới duy trì chênh lệch dương, nhưng mức chênh lệch còn khá hẹp. Trong những phiên tới, khả năng VN30 lấy lại mốc 1.800 điểm sẽ là yếu tố đáng chú ý cần theo dõi.