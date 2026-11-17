Từ ngày 16-20/11/2026, đoàn 10 doanh nghiệp Nhật Bản đến từ khu vực Tohoku hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tham gia chương trình khảo sát kinh doanh tại Việt Nam. Qua các hoạt động làm việc, khảo sát thực tế tại Hà Nội, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, các doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh và khai thác tiềm năng hợp tác tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam là điểm đến giàu tiềm năng

Chương trình khảo sát do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Tohoku trực tiếp tìm hiểu xu hướng phát triển kinh tế, nhu cầu thị trường và cơ hội mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Thông qua các cuộc làm việc với doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan liên quan tại địa phương, đoàn có cơ hội tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tìm kiếm những lĩnh vực có khả năng hợp tác lâu dài.

Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản vùng Tohoku và JICA làm việc với Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Theo JICA, từ năm 2012, cơ quan này triển khai Chương trình hợp tác dựa trên đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản, nhằm phát huy công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm kinh doanh của khu vực tư nhân Nhật Bản để cùng các nước đối tác giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, hướng tới lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia có số lượng dự án được lựa chọn triển khai lớn nhất trong khuôn khổ chương trình. Tính đến năm 2024, Việt Nam có 223 dự án trong tổng số 1.421 dự án được lựa chọn trên toàn thế giới. Khoảng 73% số dự án tập trung vào 5 lĩnh vực gồm nông nghiệp, y tế - chăm sóc sức khỏe, xử lý nước thải, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đây cũng là những lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hợp tác hỗ trợ của JICA tại Việt Nam.

Ông Noriyuki Ito - Giám đốc Trung tâm JICA tại Tohoku cho biết, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với khu vực tư nhân của JICA, Việt Nam có nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư, triển khai hoạt động tại Việt Nam và phối hợp thường xuyên với cơ quan công quyền, doanh nghiệp nông nghiệp và người nông dân địa phương.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Dự án tỏi Sanuki tại Nghệ An; dự án khảo sát tính khả thi trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao sử dụng chất kích thích sinh trưởng thực vật có nguồn gốc thực vật Kometoreru do Công ty Dược phẩm Maruzen triển khai trên phạm vi toàn quốc. Những dự án này cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm sản xuất của Nhật Bản vào điều kiện thực tế tại Việt Nam, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Mở rộng hợp tác, nâng cao giá trị nông sản

Trong chương trình làm việc tại Ninh Bình, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã làm việc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Hợp tác xã Gió Sông Hồng, tìm hiểu cơ hội hợp tác cũng như dự án phát triển chuỗi cung ứng rau củ theo phương pháp cải tạo đất Tokushima tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình, thành viên Ban Quản lý dự án JICA đánh giá, sản xuất nông nghiệp tại địa phương hiện vẫn chủ yếu theo phương thức đại trà, giá trị gia tăng chưa cao. Vì vậy, việc thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh, nông nghiệp phát thải thấp và giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Ishida Kaori - Tổng Giám đốc Công ty Aoba Kasei. Ảnh: PV

Các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đoàn khảo sát đều đánh giá cao về triển vọng của thị trường Việt Nam cũng như cơ hội hợp tác.

Trả lời phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Ishida Kaori - Tổng Giám đốc Công ty Aoba Kasei (doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và phụ gia thực phẩm) đánh giá tích cực về triển vọng thị trường Việt Nam.

Bà cho biết, trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với tình trạng già hóa dân số và suy giảm lực lượng lao động, mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, hướng tới những thị trường trẻ và giàu tiềm năng như Việt Nam, Indonesia là định hướng chiến lược của công ty.

Theo bà Ishida Kaori, Việt Nam có triển vọng không chỉ ở thị trường tiêu thụ, mà còn ở khả năng phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Thông qua chuyến khảo sát, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, kết nối với các hộ nông dân, cơ sở sản xuất và hợp tác xã để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, đồng thời nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng có thể tổ chức sản xuất theo nhu cầu của khách hàng Việt Nam, đồng thời đưa những sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu Việt Nam trở lại thị trường Nhật Bản. Đây là hướng hợp tác có thể tạo thêm đầu ra cho nông sản Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh cơ hội hợp tác, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn được hỗ trợ, tạo thuận lợi hơn trong các thủ tục cấp phép nhập khẩu cây giống và những điều kiện cần thiết để triển khai dự án tại Việt Nam. Qua đó, doanh nghiệp có thể sớm đưa công nghệ, kinh nghiệm sản xuất vào thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm trong nước.

JICA kỳ vọng, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam, chương trình hợp tác dựa trên đề xuất của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng hiệu quả, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững và góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.