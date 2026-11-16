Sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng - Tự hào thương hiệu Việt vươn tầm

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho chất lượng vượt trội, nguồn dinh dưỡng lành mạnh và uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin yêu của đông đảo người tiêu dùng dành cho những sản phẩm thuần khiết từ nông sản Việt. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Sen Vàng tiếp tục đổi mới, nâng tầm giá trị sức khỏe cộng đồng và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh và các doanh nghiệp tại Lễ tôn vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026

Đằng sau thành công ấy là tâm huyết, bản lĩnh và sự dẫn dắt tận tụy của doanh nhân Nguyễn Thị Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Bà không chỉ là một nữ doanh nhân bản lĩnh, tiên phong kiến tạo những dòng sản phẩm dinh dưỡng xanh vì sức khỏe người Việt, mà còn là người luôn đau đáu giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô yêu dấu.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh