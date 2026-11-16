Sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng - Tự hào thương hiệu Việt vươn tầm

Tối ngày 15/11/2026, tại Lễ tôn vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026 do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức, sản phẩm Sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh đã vinh dự được xướng tên và trao tặng danh hiệu.
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Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho chất lượng vượt trội, nguồn dinh dưỡng lành mạnh và uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin yêu của đông đảo người tiêu dùng dành cho những sản phẩm thuần khiết từ nông sản Việt. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Sen Vàng tiếp tục đổi mới, nâng tầm giá trị sức khỏe cộng đồng và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh và các doanh nghiệp tại Lễ tôn vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026
Đằng sau thành công ấy là tâm huyết, bản lĩnh và sự dẫn dắt tận tụy của doanh nhân Nguyễn Thị Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Bà không chỉ là một nữ doanh nhân bản lĩnh, tiên phong kiến tạo những dòng sản phẩm dinh dưỡng xanh vì sức khỏe người Việt, mà còn là người luôn đau đáu giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô yêu dấu.
Doanh nhân Nguyễn Thị Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh
Sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/11) tiếp tục suy giảm trước áp lực từ dòng vốn ETF rút ra và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 613.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 640.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,28% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Giá cà phê tuần qua tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau một tuần giao dịch kém tích cực. Đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước. Trong khi đó, giá tiêu dao động từ 134.500 - 136.000 đồng/kg sau một tuần giảm mạnh.
(TBTCO) - Tối 15/11, Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2026”, công nhận 150 sản phẩm, dịch vụ của 133 doanh nghiệp. Đáng chú ý, chương trình ghi nhận hơn 571.000 lượt bình chọn, tăng khoảng 42% so với năm trước.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/11) đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Cụ thể, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng từ 0,23 - 1,43%; sàn SHFE giá tăng 0,79 - 1,79%; sàn SGX tăng 1,42 - 1,74%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Giá cao su trên cả ba sàn TOCOM, SHFE, SGX và thị trường Thái Lan hôm nay (15/11) cùng đồng loạt tăng. Singapore dẫn đầu với mức tăng cao nhất 1,96%, trong khi toàn bộ kỳ hạn được khảo sát tại Thượng Hải đều đi lên. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Sau chuỗi giảm khá mạnh trong nửa đầu tháng 11, giá cà phê trong nước hôm nay (15/11) hiện duy trì quanh vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt giảm tại các vùng trồng trọng điểm, xuống còn 134.500 - 136.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất, năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu giữa nghệ nhân Việt Nam và quốc tế, mà còn hướng tới xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư và phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.