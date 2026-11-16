Ngân hàng - Bảo hiểm

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

16:50 | 16/11/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”, bắt đầu từ 12h00 thứ Hai ngày 23/11/2026 và kết thúc lúc 23h59 Chủ nhật ngày 13/12/2026. Người dự thi làm bài trắc nghiệm ngay trên điện thoại hoặc máy tính tại httpscuocthi.div.gov.vn. Mỗi tuần có giải riêng; ai thi đủ cả ba tuần sẽ được xét giải chung cuộc.
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Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

Cuộc thi nhằm phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành: quyền lợi của người gửi tiền, cơ chế chi trả tiền bảo hiểm, trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG và vai trò của BHTGVN. Đây cũng là một bước hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 55% người gửi tiền nắm được nội dung cốt lõi của chính sách BHTG.

Ai có thể tham gia?

  • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính đến thời điểm dự thi).
  • Người nước ngoài có tiền gửi tại tổ chức tham gia BHTG ở Việt Nam.

Ban Tổ chức khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động các tổ chức tham gia BHTG và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Thành viên Ban Tổ chức và cán bộ, nhân viên, người lao động của BHTGVN không tham gia dự thi.

Cách thi

Người dự thi đăng ký tài khoản với họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, tỉnh/thành phố đang sinh sống và mã giới thiệu (nếu có); người đang công tác tại tổ chức tham gia BHTG khai thêm đơn vị công tác. Sau đó trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong tối đa 15 phút, mỗi câu đúng được 10 điểm. Mỗi tuần được thi tối đa 03 lượt để cải thiện kết quả; hệ thống tự động ghi nhận lượt có điểm cao nhất làm kết quả đại diện của tuần đó.

Tuần thi

Bắt đầu

Kết thúc

Công bố giải tuần

Tuần thứ nhất

12h00 thứ Hai 23/11/2026

23h59 Chủ nhật 29/11/2026

Thứ Tư 02/12/2026

Tuần thứ hai

12h00 thứ Hai 30/11/2026

23h59 Chủ nhật 06/12/2026

Thứ Tư 09/12/2026

Tuần thứ ba

12h00 thứ Hai 07/12/2026

23h59 Chủ nhật 13/12/2026

Thứ Tư 16/12/2026

Cơ cấu giải thưởng

Hạng mục

Giải

Số lượng

Giá trị mỗi giải (đồng)

Giải chung cuộc

Nhất

01

40.000.000

Nhì

01

20.000.000

Ba

02

10.000.000

Khuyến khích

03

5.000.000

Giải tuần (mỗi tuần)

Nhất

01

3.000.000

Nhì

02

1.000.000

Ba

03

500.000

Giải phong trào

Ngân hàng tham gia BHTG lan tỏa tốt nhất (có nhiều cán bộ, nhân viên tham gia nhất)

01

5.000.000

Quỹ tín dụng nhân dân lan tỏa tốt nhất (có cán bộ, nhân viên dự thi đông nhất)

01

5.000.000

Cá nhân lan tỏa tốt nhất (giới thiệu được nhiều người tham gia nhất)

01

5.000.000

Giải tuần xét theo điểm của lượt thi tốt nhất trong tuần; bằng điểm thì người hoàn thành nhanh hơn xếp trên. Giải chung cuộc dành cho người tham gia đầy đủ cả ba tuần, xét theo tổng điểm ba tuần; bằng điểm thì xét tổng thời gian hoàn thành ba lượt thi, nếu vẫn bằng nhau Ban Tổ chức bốc thăm công khai và lập biên bản. Giải phong trào tính theo mã giới thiệu: mỗi tài khoản đăng ký thành công có 01 mã riêng, mỗi người được giới thiệu chỉ được ghi nhận khi đã đăng ký hợp lệ và hoàn thành ít nhất một lượt thi hợp lệ.

Hoạt động hưởng ứng “Viết bài về nội dung chính sách BHTG mà bạn tâm đắc”

Song song với phần thi trắc nghiệm, Ban Tổ chức tiếp nhận bài viết từ ngày 23/11 đến hết ngày 13/12/2026. Bài viết bằng tiếng Việt, không quá 2.000 từ, tải lên dưới định dạng PDF (dung lượng dưới 20MB) tại mục Hoạt động hưởng ứng/Bài viết tự luận trên website cuộc thi. Việc gửi bài không phải điều kiện dự thi và không được cộng điểm. BHTGVN sẽ chọn các bài có chất lượng để biên tập, đăng tải trên website và các kênh chính thức, ghi tên tác giả và chi trả nhuận bút theo quy định.

Công bố kết quả

Kết quả từng tuần được công bố vào thứ Tư của tuần kế tiếp trên website và các kênh truyền thông chính thức của BHTGVN. Kết quả chung cuộc và các giải còn lại được công bố trong tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tuần thi cuối cùng. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2026.

Ban Tổ chức cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của người dự thi, chỉ dùng để xác thực người dự thi và trao giải. Người dự thi nên chỉ truy cập đúng địa chỉ chính thức http://cuocthi.div.gov.vn hoặc đường dẫn liên kết trên Trang thông tin điện tử BHTGVN (https://div.gov.vn/).

Thông tin liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi – Phòng Thông tin Tuyên truyền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Ms. Lan, điện thoại 0934679976; Ms. Mi, điện thoại 0359900468.
BHTGVN
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Cập nhật: 16/11/2026 17:00

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Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30