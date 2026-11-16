Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và lãnh đạo VCCI.

Ông Phạm Quang Dũng (bên trái) nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long cho biết, việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Phạm Quang Dũng về nhận nhiệm vụ tại VCCI thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá ông Phạm Quang Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Phi Long kỳ vọng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo tăng cường kết nối, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, VCCI cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đại diện tiếng nói doanh nghiệp, tham gia xây dựng chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về nhiệm vụ trước mắt, ông Nguyễn Phi Long đề nghị ông Phạm Quang Dũng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình tổ chức trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu.

Đáng chú ý, VCCI cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII. Công tác chuẩn bị cần được triển khai khẩn trương, từ hoàn thiện văn kiện đến sửa đổi Điều lệ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo hướng tinh gọn đầu mối, nhân sự và tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu.

Cùng với đó, công tác nhân sự cần được đổi mới, chú trọng lựa chọn, mời đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành VCCI với quy mô khoảng 100 ủy viên, qua đó tăng cường sự tham gia thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động của tổ chức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng cho rằng, để hoàn thành những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, VCCI cần có một Đảng bộ vững vàng, thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo nền tảng lãnh đạo và định hướng hoạt động của tổ chức.

Theo ông Phạm Quang Dũng, VCCI đang đứng trước ba nhiệm vụ lớn: tổ chức Đại hội lần thứ VIII; sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo Kết luận số 230-KL/TW ngày 5/1/2026 của Trung ương Đảng; đồng thời chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và quảng bá môi trường kinh doanh Việt Nam của VCCI./.