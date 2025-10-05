78% dư nợ tín dụng đi vào sản xuất kinh doanh

(TBTCO) - Dư nợ tín dụng tính đến 29/9/2025 đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Trong đó, khoảng 78% vốn tín dụng đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (tương đương gần 13,58 triệu tỷ đồng - PV).

Đây là thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 5/10.

Trả lời phóng viên về tình hình tăng trưởng tín dụng cũng như tỷ lệ dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, Phó Thống đốc cho hay, trên cơ sở mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và chỉ số GDP, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2025 là 16%, đồng thời sẽ có điều chỉnh phù hợp với thực tế trong quá trình điều hành.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn trả lời tại cuộc họp báo.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp liên quan đến kết nối tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp để điều hành tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vào hai nhóm giải pháp lớn. Thứ nhất là tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mang tính ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo đúng chủ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

Với các giải pháp như vậy, tính đến ngày 29/9/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng của các ngành cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế.

Tỷ trọng tín dụng đối với 3 ngành kinh tế lớn lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp và xây dựng chiếm 23,97%; thương mại và dịch vụ chiếm 69,8%. So với cùng kỳ năm 2024, các tỷ lệ này lần lượt là 6,84%, 25,65% và 67,51%. “Như vậy, dù có biến động nhưng nhìn chung vẫn có tăng trưởng” - Phó Thống đốc cho biết.

Về hướng đi của dòng vốn, Phó Thống đốc khẳng định, vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào sản xuất, kinh doanh, với 78% dư nợ tín dụng hiện đang hỗ trợ các hoạt động này. Trong đó, một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, đến cuối tháng 8/2025, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp đạt 3,9 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 22,6%); tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 3,3 triệu tỷ đồng (chiếm 19,04%).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Một số lĩnh vực ưu tiên có tốc độ tăng trưởng cao, như công nghệ – công nghiệp hỗ trợ tăng khoảng 23,4%, tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 25,14% so với cuối năm 2024. Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng được triển khai tích cực.

Trong đó, chương trình cho vay khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản xuất khẩu có tổng giải ngân lũy kế khoảng 166.000 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi theo Quyết định số 33/QĐ-TTg đạt quy mô giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai một số gói tín dụng khác nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% đã đề ra cho năm 2025 và góp phần hỗ trợ nền kinh tế, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ. Việc điều hành tín dụng sẽ được thực hiện phù hợp với chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên và các động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chương trình hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và từng bước áp dụng khung tiêu chuẩn ESG./.