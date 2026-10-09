Doanh nghiệp

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
16:25 | 09/10/2026
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, đổi mới quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc ra mắt Nền tảng Tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™.
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VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

Chiều ngày 9/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Chicilon tổ chức lễ ra mắt Nền tảng Tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™.

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Lãnh đạo VCCI và các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu NEX Brain™. Ảnh: Hải Anh

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại. Trong khi đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân và yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Thương hiệu không chỉ gắn với hình ảnh hay hoạt động truyền thông, mà ngày càng trở thành một tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tạo ra giá trị bền vững của doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, AI đang mở ra những công cụ mới giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, hiểu thị trường và khách hàng sâu sắc hơn, từ đó nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược và hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với năng lực quản trị, mục tiêu phát triển và chiến lược dài hạn của từng doanh nghiệp.

VCCI sẵn sàng đồng hành, kết nối và thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp công nghệ thiết thực, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Tại sự kiện, Tập đoàn Chicilon chính thức giới thiệu NEX Brain™ – nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu từ phân tích thương hiệu, đánh giá cơ hội tăng trưởng, hoạch định chiến lược đến triển khai truyền thông, đo lường và tối ưu hiệu quả.

Thông qua việc kết hợp dữ liệu, công nghệ AI, phương pháp phát triển thương hiệu và nguồn lực truyền thông, nền tảng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng ra quyết định, sử dụng hiệu quả ngân sách marketing và cải thiện hiệu quả đầu tư cho hoạt động phát triển thương hiệu.

Thông qua hoạt động kết nối doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ và chuyên gia, VCCI tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn quản trị và kinh doanh.

Hiệu quả của quá trình này không chỉ nằm ở việc tiếp cận công nghệ mới, mà còn ở khả năng chuyển hóa công nghệ thành năng suất, giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.
Song Linh
Từ khóa:
Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu NEX Brain™ Quản trị thương hiệu hiện đại Giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp Ứng dụng AI trong marketing và truyền thông Tập đoàn Chicilon

Cùng chủ đề: Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

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