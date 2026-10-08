Khi văn hóa Đảng lan tỏa trong đời sống số

Từ phân xưởng đến sinh hoạt chi bộ

Ở Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, các phân xưởng, nhà máy và bến cảng là những mắt xích trong hoạt động sản xuất. Khi thông tin được kết nối qua môi trường số, khoảng cách giữa các bộ phận được rút ngắn; chỉ đạo, điều hành và thông tin từ lãnh đạo cũng đến với người lao động nhanh hơn.

Ông Trương Quốc Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai nhìn nhận, chuyển đổi số không dừng ở việc đưa máy móc, phần mềm vào dây chuyền sản xuất. Theo ông, công nghệ đang mở ra một “không gian sinh tồn và phát triển mới” cho doanh nghiệp, đồng thời tác động đến cách tổ chức Đảng lãnh đạo, phổ biến nghị quyết và quản lý đảng viên.

Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức tiếp sóng Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: đơn vị cung cấp

Từ việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành sản xuất, cán bộ, đảng viên cũng phải học và thay đổi cách làm việc. Đảng ủy Công ty yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, đi đầu trong tiếp cận công nghệ.

Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Công ty Tuyển than Hòn Gai giờ đây không chỉ hiện diện trong quy trình sản xuất, mà còn thể hiện cả ở việc tiếp nhận thông tin đúng, xử lý công việc kịp thời và giữ sự kết nối giữa các bộ phận.

Đến tháng 5/2026, trên 92% đảng viên tại Quảng Ninh đủ điều kiện đã tham gia sinh hoạt chi bộ và học tập nghị quyết trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh Tiến Dũng

Có thể thấy, chuyển đổi số đã được triển khai ở quy mô toàn địa phương, tạo nền để các tổ chức Đảng đổi mới cách làm việc. Riêng trong công tác Đảng, đến tháng 5/2026, trên 92% đảng viên tại Quảng Ninh đủ điều kiện đã tham gia sinh hoạt chi bộ và học tập nghị quyết trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên có thể tiếp cận tài liệu, theo dõi nội dung sinh hoạt và cập nhật thông tin qua công cụ số.

Để người trẻ muốn tìm hiểu, muốn tham gia

Với đoàn viên, thanh niên, một văn bản nghị quyết dài có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được chuyển thành infographic, video ngắn, tài liệu hỏi - đáp hoặc cuộc thi trực tuyến. Cách chuyển tải thay đổi, nhưng điều cần giữ lại vẫn là nội dung và ý nghĩa của nghị quyết.

Từ ngày 3 đến 5/8/2026, Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chương trình được livestream, kết nối 100% Đoàn cấp xã và Đoàn trực thuộc, thu hút hơn 30.000 lượt tương tác của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Hơn 30.000 lượt tương tác là một kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng gợi ra câu hỏi: sau cuộc thi, người tham gia nhớ được gì và mang điều gì vào công việc, cuộc sống?

Ông Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thành đoàn Quảng Ninh cho rằng, công nghệ giúp cán bộ, đảng viên trẻ chủ động tiếp cận tài liệu, học tập, trao đổi và cập nhật thông tin chính thống, không còn phụ thuộc nhiều vào thời gian hay địa điểm. Ông Đàn nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất không nằm ở việc chuyển tài liệu từ giấy sang môi trường số, mà là phải sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng tiếp nhận, khả năng tương tác và mức độ chuyển hóa nhận thức thành hành động”.

Theo ông Đàn, cách học mới cũng giúp người trẻ tham gia trao đổi, cập nhật tài liệu và thông tin chính thống một cách chủ động hơn, thay vì phải chờ đến các buổi học tập tập trung.

Như vậy, nhìn từ hoạt động Đoàn, sức hấp dẫn của cách làm mới không chỉ ở hình thức sinh động. Khi người trẻ chủ động tham gia, đặt câu hỏi, trao đổi và tìm hiểu, việc học nghị quyết có thêm cơ hội trở thành một hoạt động gắn với chính họ, thay vì chỉ là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Nêu gương từ mỗi lần chia sẻ thông tin

Trên mạng xã hội, một thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan rộng chỉ sau vài lần nhấn nút chia sẻ. Hình ảnh, video bị chỉnh sửa, thậm chí được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ deepfake khiến việc phân biệt thật - giả ngày càng trở nên khó khăn. Bởi vậy, với cán bộ, đảng viên, nêu gương còn là thái độ thận trọng trước mỗi thông tin: đọc kỹ, kiểm tra nguồn rồi mới quyết định bình luận hay chia sẻ.

Việc tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức đến từng chi bộ. Ảnh: đơn vị cung cấp

Ở Công ty Tuyển than Hòn Gai, quy định về an ninh mạng và ứng xử trên mạng xã hội được phổ biến tới cán bộ, người lao động. Cảnh báo về tin giả, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến được đưa vào sinh hoạt chi bộ, họp giao ca.

Ông Nguyễn Đình Đàn lưu ý, người trẻ cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với thông tin chính thống và xem xét bối cảnh trước khi bình luận, chia sẻ. Ông cũng cảnh báo nguy cơ hình thành những “vùng thông tin khép kín”, khi người dùng liên tục tiếp xúc với nội dung phù hợp quan điểm sẵn có. Bởi vậy, đọc thêm một nguồn khác, cân nhắc một góc nhìn khác và sẵn sàng kiểm tra lại điều mình tin tưởng là những việc làm cần thiết để tránh bị cuốn theo thông tin sai lệch.

“Đảng viên trẻ không chỉ cần là người ‘miễn nhiễm’ trước thông tin xấu, độc, mà còn phải trở thành một nhân tố tích cực góp phần tạo dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm” - ông Đàn nhấn mạnh.

Sự nêu gương không dừng ở việc tránh chia sẻ thông tin sai. Trong công việc, cán bộ quản lý cần chủ động học cách sử dụng phần mềm điều hành, thay vì chỉ giao cho cấp dưới. Trong sinh hoạt trên mạng, đảng viên trẻ cần biết kiểm chứng thông tin, chủ động trao đổi, làm rõ thông tin sai lệch và giới thiệu những mô hình hay, người tốt, việc tốt. Cách mỗi đảng viên sử dụng công nghệ cũng cho thấy thái độ của họ với công việc và cộng đồng.

Xây dựng văn hóa số bắt đầu từ con người

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực số của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp cần công nghệ để sản xuất hiệu quả hơn, nhưng cũng cần văn hóa để phát triển bền vững. Tổ chức Đảng cần nền tảng số để lãnh đạo, tuyên truyền và kết nối nhanh hơn, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phải được nhìn nhận ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân tại trung tâm hành chính công. Ảnh: TTQN

Theo thông tin tại hội nghị ngày 1/10/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố, trong 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã hoàn thành 171/176 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định số 204-QĐ/TW, đạt 97,16%. Kết quả này cho thấy những bước tiến trong tổ chức thực hiện chuyển đổi số, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất của quá trình triển khai.

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những điểm nghẽn về hạ tầng số, chất lượng dữ liệu, nhân lực chuyên trách và năng lực thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở. Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức, năng lực thực thi của người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên: không chỉ tiếp nhận chủ trương, sử dụng công cụ số, mà phải chủ động thay đổi cách làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong sinh hoạt và công tác Đảng, sự thay đổi ấy bắt đầu từ những việc cụ thể như số hóa hồ sơ, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và nâng cao kỹ năng ứng xử trên không gian mạng. Có tài khoản trên một nền tảng số chưa đồng nghĩa với sử dụng thành thạo; tiếp nhận thông tin nhanh cũng chưa đồng nghĩa với biết kiểm chứng. Bởi vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, việc hướng dẫn kỹ năng và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên thực hành thường xuyên trong công việc, sinh hoạt Đảng cũng cần được chú trọng.

Từ phân xưởng ngành Than đến hoạt động của tổ chức Đoàn, câu chuyện xây dựng văn hóa số vẫn trở về với những lựa chọn rất đời thường: một cán bộ chủ động học cách làm việc mới, một đảng viên trẻ kiểm tra nguồn tin trước khi chia sẻ, một chi bộ dành thời gian cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng... Chính trong những việc làm cụ thể đó, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và sự nêu gương mới có cơ hội hiện diện rõ nét và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống số./.