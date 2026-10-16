Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Cụ thể hóa các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc quán triệt và triển khai các văn kiện này. Việc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW trong nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đặt ra những trọng trách lớn đối với toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Theo đồng chí Đỗ Văn Trường, Nghị quyết số 06-NQ/TW là bước tiếp nối, bổ sung và hoàn thiện các định hướng tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết yêu cầu đưa công tác đối ngoại phát triển tương xứng với vị thế, tiềm lực và tầm vóc mới của Việt Nam.

Trong khi đó, Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia gắn liền trực tiếp với các lĩnh vực then chốt do Bộ Tài chính quản lý. Trọng tâm là bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ chủ quyền kinh tế, duy trì an toàn các tài sản chiến lược, chuỗi cung ứng cũng như năng lực tự chủ của các doanh nghiệp nhà nước trước biến động toàn cầu.

Yêu cầu đặt ra là phải chủ động nhận diện và ứng phó hiệu quả với các hình thái chiến tranh thương mại, nguy cơ gián điệp kinh tế hay hoạt động thâu tóm từ bên ngoài.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đại diện các cơ quan chuyên môn đã trình bày chuyên sâu các nội dung cốt lõi.

Theo đó, đồng chí Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại trình bày Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hợp tác kinh tế quốc tế.

Đồng chí Đinh Thị Nương, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh, đặc biệt, Bộ Tài chính quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia và Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế và thu hút nguồn lực chất lượng cao

Phát biểu kết luận và chỉ đạo bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Hội nghị có ý nghĩa then chốt trong việc thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Để Nghị quyết số 06-NQ/TW đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp:

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ tài chính - đầu tư quốc tế nhằm tăng cường khả năng thích ứng linh hoạt, tránh nguy cơ phụ thuộc vào một số ít đối tác.

Thúc đẩy ngoại giao kinh tế thực chất; biến đối ngoại thành động lực thu hút nguồn lực phục vụ phát triển. Ưu tiên thu hút vốn FDI quy mô lớn, công nghệ cao, vốn ODA thế hệ mới, tài chính xanh, logistics, bán dẫn và chuyển đổi số. Tái định vị chiến lược thu hút đầu tư gắn liền với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nâng tầm đối ngoại đa phương: Tích cực đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn kinh tế - tài chính lớn như ASEAN, ASEAN+3, APEC, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)... Chủ động chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến quản lý và huy động nguồn lực quốc tế.

Giữ vững an toàn tài chính quốc gia: Quá trình hội nhập phải gắn liền với giữ vững tính tự chủ, quản lý hiệu quả nợ công, kiểm soát rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, ngành Tài chính cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các cam kết quốc tế, kết nối với dữ liệu quốc gia và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại tinh thông chuyên môn, giỏi ngoại ngữ và có tư duy chiến lược.

Chủ động bảo vệ an ninh kinh tế

Liên quan đến Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm và mốc thời gian cụ thể.

Trong đó, Bộ Tài chính tập trung bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng Chiến lược dự trữ quốc gia. Chiến lược này cần huy động sự tham gia của cả khu vực nhà nước và tư nhân, kết hợp giữa dự trữ vật chất với khả năng điều phối linh hoạt khi xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ quán triệt nghị quyết sang hành động cụ thể. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tham mưu ban hành các cơ chế kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thẩm định hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A), sàng lọc đầu tư và bảo đảm an toàn dữ liệu, công nghệ trong các ngành kinh tế chiến lược. Thứ trưởng lưu ý các đơn vị liên quan phải hoàn thành xây dựng các chính sách này chậm nhất vào quý II/2027.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị phải lập tức xắn tay vào việc với phương châm hành động: “Không chờ đợi, không đùn đẩy, không né tránh”.

Bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị chủ trì phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng về tiến độ cũng như chất lượng công việc. Các sự cố phát sinh phải báo cáo và đề xuất giải pháp kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ.