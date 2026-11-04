Thời sự

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
12:08 | 04/11/2026
(TBTCO) - Kế hoạch được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 24/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.
aa

Kế hoạch quán triệt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW và Kế hoạch số 44-KH/ĐU; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ Bộ Tài chính; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ Trung ương, Đảng ủy Chính phủ giao Đảng ủy Bộ Tài chính và các nhiệm vụ chung của đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ thành nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện và truyền thông các chính sách ngành Tài chính; chủ động nắm, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác tư tưởng, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách. Việc tổ chức thực hiện tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ giao một cơ quan, đơn vị chủ trì.

Kế hoạch xác định triển khai đồng bộ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính; trong đó ưu tiên ba khâu đột phá.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, kết hợp công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Thứ ba, bảo đảm đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Đáng chú ý, đối với các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo đồng thời xây dựng phương án truyền thông, giải thích, đối thoại. Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin chính thống, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp; đánh giá tác động, rủi ro về tư tưởng, dư luận và dự kiến kịch bản ứng phó trước khi trình ban hành, đồng thời tiếp tục theo dõi trong và sau khi ban hành.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ là cơ quan thường trực, tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của cấp mình; tùy theo điều kiện, có thể ban hành 01 kế hoạch chung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy định số 19-QĐ/TW, trong đó ghi rõ căn cứ của từng nhiệm vụ (Nghị quyết số 25-NQ/TW hoặc Quy định số 19-QĐ/TW) để thuận tiện theo dõi, báo cáo; nội dung thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW xây dựng thành kế hoạch riêng. Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ theo yêu cầu “6 rõ”, mỗi nhiệm vụ giao một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, xác định trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu; kế hoạch gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ (bản điện tử) để theo dõi (hoàn thành trước ngày 30/11/2026).

Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch này; bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, có sản phẩm, kết quả cụ thể.

Kết quả thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong báo cáo quý, 6 tháng, năm về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận, có mục riêng đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, đồng thời báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; nội dung, thời hạn báo cáo năm thực hiện theo hướng dẫn hằng năm của Đảng ủy Bộ./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Dự báo tư tưởng dư luận xã hội Tổ chức thực hiện nguyên tắc 6 rõ đảng ủy bộ tài chính bộ chính trị Nghị quyết số 25-NQ/TW

Bài liên quan

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026

Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại và an ninh quốc gia

Doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu: Doanh thu 9 tháng tăng, lợi nhuận vượt 40,3% kế hoạch

Doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu: Doanh thu 9 tháng tăng, lợi nhuận vượt 40,3% kế hoạch

Dành cho bạn

Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài để “làm sạch” nhanh mã số thuế

Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài để “làm sạch” nhanh mã số thuế

UFM ghi dấu ấn quốc tế: Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

UFM ghi dấu ấn quốc tế: Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027

Cục Thuế - SHB ký kết hợp tác hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế - SHB ký kết hợp tác hỗ trợ người nộp thuế

Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 4/11: Giá bạc liên tục biến động

Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD suy yếu, Úc tăng lãi suất lên 4,85% và Anh dự kiến thắt chặt

Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD suy yếu, Úc tăng lãi suất lên 4,85% và Anh dự kiến thắt chặt

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, tạo nền tảng phát triển kinh tế số

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, tạo nền tảng phát triển kinh tế số

Đọc thêm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

(TBTCO) - Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quyết định số 658-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ mới

Chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ mới

(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước (Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 15/10/2026).
Bộ Chính trị ban hành Kết luận về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(TBTCO) - Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 16/10.
Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Sáng 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 40 nghìn điểm cầu trên cả nước. Đảng bộ Bộ Tài chính có gần 50 nghìn đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.
Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(TBTCO) - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay 16/10.
Thông báo Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Bế mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(TBTCO) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền, Nghị quyết Hội nghị và bế mạc vào chiều nay (8/10).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính bãi bỏ 32 thông tư liên tịch trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 32 thông tư liên tịch trong lĩnh vực tài chính

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Kế hoạch thực hiện Chiến lược kế toán - kiểm toán giai đoạn 2026 -2030

Đánh giá về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu: Sẵn sàng cho trao đổi thông tin tự động về thuế từ năm 2027

Đánh giá về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu: Sẵn sàng cho trao đổi thông tin tự động về thuế từ năm 2027

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen

Bộ Tài chính tăng tốc đưa Chiến lược dữ liệu quốc gia vào cuộc sống

Bộ Tài chính tăng tốc đưa Chiến lược dữ liệu quốc gia vào cuộc sống

Chứng khoán tháng 10/2026: Dòng vốn ngoại đổ mạnh về sàn UPCoM

Chứng khoán tháng 10/2026: Dòng vốn ngoại đổ mạnh về sàn UPCoM

Cán cân thanh toán quốc tế BOP trở lại thặng dư, sức ép tỷ giá chưa vơi

Cán cân thanh toán quốc tế BOP trở lại thặng dư, sức ép tỷ giá chưa vơi

Thu ngân sách qua Hải quan khu vực XIV vượt 24% dự toán sau 10 tháng

Thu ngân sách qua Hải quan khu vực XIV vượt 24% dự toán sau 10 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 3/11: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 2/11: Giá heo hơi liên tục trượt giá

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Ngày 3/11: Giá heo hơi đã tạm ngừng đà giảm

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Giá bán USD tại ngân hàng dưới 26.000 đồng, DXY biến động nhẹ trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/11: Giá vàng trong nước bật tăng 1 triệu đồng/lượng

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Ngày 3/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng