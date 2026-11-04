Chứng khoán tháng 10/2026: Dòng vốn ngoại đổ mạnh về sàn UPCoM

Tháng 10/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có xu hướng đi ngang dao động trong biên độ hẹp. Với 22 phiên giao dịch trong tháng 10, chỉ số giá UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 123,73 điểm, giảm 2,04% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ, khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,66 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7,44%, tuy nhiên giá trị giao dịch bình quân tăng 26,23% đạt 715,19 tỷ đồng/phiên.

Tuy nhiên, xuất hiện điểm sáng đáng chú ý ở dòng tiền ngoại. Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và tiếp tục xu hướng mua ròng. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 61,1 triệu cổ phiếu và bán ra 9,4 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 3.592 tỷ đồng và giá trị bán đạt 264,17 tỷ đồng, giá trị mua ròng khoảng 3.328 tỷ đồng.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mạnh về quy mô và tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng, trong đó dòng tiền tập trung chủ yếu vào cổ phiếu MSR của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials với giá trị mua ròng hơn 3.134 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu VNZ của Tập đoàn VNG cũng thu hút hơn 170 tỷ đồng vốn ngoại. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tương đối phân tán, với VEA dẫn đầu nhưng giá trị chỉ khoảng 101 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 1,088 tỷ đồng, tăng 149,16% so với tháng 9/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 31,7 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 1.056 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh bán ròng 1.024 tỷ đồng trong tháng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 10/2026, thị trường UPCoM có 812 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước.