Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng, tâm điểm nhóm cổ phiếu ngân hàng

Tùng Linh

Tùng Linh

19:16 | 02/11/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch đầu tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với lực bán tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng như MBB, VCB, ACB và STB. Áp lực bán diễn ra trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh.
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Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11/2026 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, VN-Index giảm 30,9 điểm (-1,77%), xuống 1.710,72 điểm. Toàn sàn HOSE ghi nhận 281 mã giảm, áp đảo so với 46 mã tăng và 47 mã đứng giá. Giá trị giao dịch đạt khoảng 18.577 tỷ đồng.

Trước áp lực giảm lớn, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.878,6 tỷ đồng và bán ra 2.395,07 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 516,48 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán ròng tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng. Đồng thời, đây cũng là nhóm ghi nhận mức giảm giá đáng kể trong phiên. Dẫn đầu chiều bán ròng là MBB với giá trị 181,71 tỷ đồng. Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội giảm 2,85%, xuống 18.750 đồng/cổ phiếu. Theo sau là VCB với giá trị bán ròng 155,15 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm 4,8%, còn 53.600 đồng/cổ phiếu.

ACB tiếp tục chịu áp lực bán ròng 117,47 tỷ đồng, đồng thời giảm 3,33%, xuống 20.300 đồng/cổ phiếu. STB cũng bị bán ròng 105,45 tỷ đồng và giảm 1,81%, còn 65.100 đồng/cổ phiếu.

Chỉ riêng 4 mã ngân hàng MBB, VCB, ACB và STB đã ghi nhận tổng giá trị bán ròng gần 560 tỷ đồng, lớn hơn giá trị bán ròng của toàn sàn HOSE. Diễn biến này phản ánh sự tập trung của áp lực bán tại nhóm ngân hàng, trong khi hoạt động mua ròng ở các cổ phiếu khác phần nào bù đắp lượng vốn rút ra.

Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng, tâm điểm nhóm cổ phiếu ngân hàng
Top cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất phiên 2/11. Nguồn: Dstock

Ngoài nhóm ngân hàng, FPT tiếp tục nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh với giá trị 86,03 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm 4,74%, xuống 50.200 đồng/cổ phiếu. GMD cũng bị bán ròng 75,77 tỷ đồng, đi kèm mức giảm 3,8%, còn 50.700 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu khác chịu áp lực bán gồm VPB với 41,16 tỷ đồng và FRT với 35,53 tỷ đồng. Đáng chú ý, VPB giảm 6,1%, trong khi FRT giảm hết biên độ 6,99%, xuống 138.300 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, trong số 10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất, có tới 9 mã kết phiên trong sắc đỏ. VIC là trường hợp ngoại lệ khi tăng nhẹ 0,41%, lên 242.000 đồng/cổ phiếu, dù bị bán ròng 42,20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 90,08 tỷ đồng, tiếp đến là VIX với 40,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu vẫn giảm lần lượt 0,86% và 1,67%.

SHS được mua ròng 30,59 tỷ đồng và giữ giá tham chiếu. PNJ là điểm sáng hiếm hoi khi vừa được khối ngoại mua ròng 29,45 tỷ đồng, vừa tăng 0,65%, lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu BVH, TCH, TPB, TCB, DCM và VND cũng nằm trong danh sách được mua ròng, với giá trị từ 20 tỷ đồng đến hơn 25 tỷ đồng. Dù vậy, phần lớn vẫn giảm giá trong phiên. Áp lực điều chỉnh lan rộng trên thị trường, kể cả với các cổ phiếu ghi nhận lực mua ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index ngân hàng cổ phiếu ngân hàng

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