Thị trường

Infographics: CPI Hà Nội tăng 4,91% trong 9 tháng năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
17:37 | 02/11/2026
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2026 tăng 0,81% so với tháng trước, tăng 4,47% so với tháng 12/2025 và tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI bình quân của Hà Nội tăng 4,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
Thống kê TP. Hà Nội chỉ số giá tiêu dùng cpi 9 tháng năm 2026

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