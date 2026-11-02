Infographics: CPI Hà Nội tăng 4,91% trong 9 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2026 tăng 0,81% so với tháng trước, tăng 4,47% so với tháng 12/2025 và tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI bình quân của Hà Nội tăng 4,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/11) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 427.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 453.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,89% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm sáng nay (2/11) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, kéo dài chuỗi điều chỉnh từ cuối tháng 10. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cũng giảm tới 2.700 đồng/kg, đưa giá thu mua tuần qua tại xuống còn 86.500 - 87.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (2/11) tăng giảm đan xen. Cụ thể, giá RSS3 trên sàn TOCOM biến động trái chiều, trong khi sàn SHFE đồng loạt tăng 0,38 - 0,42%; ngược lại sàn SGX giảm 0,6 - 1,49% ở tất cả các kỳ hạn. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.
Giá lúa gạo hôm nay (2/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg…
Giá cà phê trong nước hôm nay (1/11) tiếp tục giảm 400 - 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm tại tất cả các địa phương sản xuất trọng điểm, với mức điều chỉnh đồng loạt 1.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (1/11) tiếp tục chịu áp lực giảm khi tại thị trường Thái Lan và hầu hết các hợp đồng trên 3 sàn TOCOM, SHFE và SGX đều mất giá. Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.