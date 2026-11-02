Ngày 2/11: Giá cà phê chưa thấy tín hiệu phục hồi, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê tuần qua chưa thấy tín hiệu phục hồi. Ảnh minh họa

Giá cà phê tại Tây Nguyên xuống mức thấp nhất gần 5 tháng

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm tại tất cả các địa phương sản xuất trọng điểm. Đáng chú ý, đây đã là tuần giảm thứ 4 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa mặt bằng thu mua về vùng thấp nhất trong gần 5 tháng.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, xuống còn 87.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê hiện được thu mua ở mức 87.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk.

Gia Lai xuống còn 86.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong nhóm khảo sát, đạt 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tuần qua ghi nhận xu hướng giảm tại cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa tuần ở mức 3.219 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn, tương đương 0,3% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,2%, xuống còn 3.204 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 20,3 US cent/pound, tương đương 6,6%, xuống mức 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 16,6 US cent/pound, tương đương 5,7%, còn 276,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá tiêu trong nước tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng 2/11, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, kéo dài chuỗi điều chỉnh từ cuối tháng 10.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm xuống còn 136.500 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giảm về mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức giá 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng được thu mua ở mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua từ 140.000 đồng/kg xuống còn 136.500 đồng/kg. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai và Bình Phước cùng ghi nhận mức giảm 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tuần qua điều chỉnh tại Indonesia và Brazil, trong khi giá chào bán của Việt Nam và Malaysia vẫn tương đối ổn định.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,73%, xuống còn 6.800 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, tương đương 1,72%, xuống mức 5.700 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được niêm yết ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm 68 USD/tấn, tương đương 0,73%, xuống còn 9.286 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia giữ mức 12.000 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn./.