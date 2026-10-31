Ngày 31/10: Giá bạc nối đà giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối đà giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h55 ngày 31/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.606.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 78.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.606.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.606.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.889.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 42.826.560 đồng/kg (mua vào) và 44.159.890 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h55 ngày 31/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 49,1465 USD/ounce, giảm 5,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Đà đi xuống của giá bạc phản ánh những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ Mỹ.

Dù vậy, khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 vẫn là yếu tố được giới đầu tư quan tâm. Áp lực lạm phát tại Mỹ chưa được kiểm soát hoàn toàn, trong khi Fed cần thêm các dữ liệu kinh tế để có cơ sở đánh giá xu hướng giá cả và định hướng chính sách trong thời gian tới.

Theo diễn biến trên thị trường, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện được giới đầu tư đánh giá ở mức khoảng 80%. Triển vọng này tạo thêm sức ép đối với bạc, bởi đây là tài sản không sinh lãi. Trong môi trường lãi suất cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang những kênh đầu tư mang lại lợi suất, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ngoài yếu tố lãi suất, sức mạnh của đồng USD và biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng là những nhân tố chi phối quyết định nắm giữ bạc của nhà đầu tư./.