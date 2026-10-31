Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, uy tín doanh nghiệp không chỉ được tạo dựng từ kết quả kinh doanh mà còn từ niềm tin của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Văn hóa kinh doanh cần được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Theo Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh ngày càng có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Lễ công bố và vinh danh Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026 tiếp nối chương trình được triển khai từ năm 2025, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước.

Theo VCCI, hồ sơ tham gia được Hội đồng Bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập theo quy chế và bộ tiêu chí của chương trình, bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Bên cạnh kết quả sản xuất, kinh doanh, việc đánh giá còn tập trung vào uy tín doanh nghiệp, mức độ tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026, gồm ba nhóm: Top 20, Top 30 và Top 50. Các doanh nghiệp được vinh danh hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế.

Việc được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và thực hành đạo đức doanh nghiệp, mà còn tạo thêm giá trị cho thương hiệu trên thị trường. Danh hiệu là sự khẳng định về uy tín, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa nhiều vào chất lượng, tính minh bạch và niềm tin, những giá trị này có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố vị thế doanh nghiệp, gia tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng quan hệ hợp tác và tiếp cận các thị trường, đối tác mới. Đặc biệt, với những doanh nghiệp hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu, việc xây dựng văn hóa kinh doanh và chuẩn mực quản trị có trách nhiệm còn góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Thời gian qua, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa kinh doanh, trong đó có công bố và phát động thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam; đồng thời tổ chức các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.