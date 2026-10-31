Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Minh Đức

Minh Đức

10:42 | 31/10/2026
(TBTCO) - Từ ngày 25/10 đến ngày 30/10/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do ông Hoàng Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Canada nhằm nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách, thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương và hoàn thiện môi trường kinh doanh.
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Theo Vụ trưởng Hoàng Thái Sơn, chuyến công tác là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin định hướng chính sách và đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp và các tập đoàn hàng đầu tại Hoa Kỳ và Canada.

Mở rộng kênh đối thoại, củng cố niềm tin chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Hội đồng Kinh doanh Canada - ASEAN (CABC), các đơn vị tư vấn chiến lược như: Vriens & Partners, The Asia Group, Albright Stonebridge Group, Công ty luật Fasken, cùng đông đảo các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Manulife, Intel, Apple, Procter & Gamble, Coca-Cola, Koch Industries, Coherent, Boeing...

Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư bền vững với các đối tác Hoa Kỳ và Canada
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Đạo Vũ

Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Canada đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính Việt Nam, đặc biệt là Vụ Pháp chế, trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư. Các đối tác khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực, đồng thời mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam, giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký theo chủ trương đã được các cơ quan có thẩm quyền đặt ra.

Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư bền vững với các đối tác Hoa Kỳ và Canada
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc Hiệp hội các doanh nghiệp Canada đang làm ăn kinh doanh tại ASEAN (CABC) và Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada (EDC) và một số doanh nghiệp lớn của Canada như Fasken, Sunlife. Ảnh: Đạo Vũ

Tiêu biểu như Tập đoàn Manulife - đơn vị đã gắn bó 27 năm và đầu tư gần 1 tỷ USD tại Việt Nam - ghi nhận sự phát triển ổn định của thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam, nơi tập đoàn đang quản lý tổng tài sản hàng tỷ USD và phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 50.000 đại lý và trên 1.000 nhân viên.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp và chia sẻ định hướng xử lý đối với các vướng mắc của doanh nghiệp hai nước trong quá trình thực thi dự án tại Việt Nam.

Việc cung cấp thông tin minh bạch và nhất quán về tiến độ hoàn thiện chính sách giúp cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Canada thêm tin tưởng, cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đáng chú ý, Đoàn đã tới thăm và khảo sát thực địa tại trụ sở Tập đoàn Boeing – đối tác chiến lược hơn 3 thập kỷ của ngành Hàng không Việt Nam, trong đó có các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air, Sun PhuQuoc Airways,…

Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư bền vững với các đối tác Hoa Kỳ và Canada
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam khảo sát thực địa tại Tập đoàn Boeing. Ảnh: Đạo Vũ

Tập đoàn Boeing đã cung cấp hơn 300 máy bay Boeing cho các khách hàng Việt Nam, 7 nhà cung ứng tại Việt Nam tham gia sản xuất linh kiện cho các chương trình máy bay thương mại và khoảng 100 triệu USD chi tiêu chuỗi cung ứng hằng năm tại Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các giải pháp nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, bao gồm kế hoạch phát triển năng lực nội địa về sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì (MRO), cung ứng linh kiện và nâng cao năng lực vận hành toàn hệ thống hàng không Việt Nam.

Trưởng đoàn công tác Hoàng Thái Sơn nhấn mạnh, những kinh nghiệm thực tiễn và kết quả trao đổi trong chuyến đi sẽ là nền tảng quan trọng để Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư.

Mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI, tăng cường tính liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phất triển nguồn lực và đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Minh Đức
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