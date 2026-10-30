Tài chính

Baoviet Fund tổ chức Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026: Kết nối - Chia sẻ - Phát triển

18:30 | 30/10/2026
(TBTCO) - Chuỗi hội nghị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường tài chính, chiến lược đầu tư và định hướng quản lý danh mục trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.
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Trong tháng 10/2026, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức thành công chuỗi Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026 tại Hà Nội ngày 16/10 và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/10, với chủ đề “Kết nối - Chia sẻ - Phát triển”. Chương trình có sự tham dự của các nhà đầu tư cá nhân và đại diện các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở, là dịp để công ty cập nhật thông tin thị trường, chia sẻ kiến thức đầu tư và tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác.

Baoviet Fund tổ chức Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026: Kết nối - Chia sẻ - Phát triển
Khách hàng và đối tác chiến lược của Baoviet Fund tham dự chương trình

Cập nhật thị trường và kết quả hoạt động các quỹ mở Bảo Việt

Tại hội nghị, Baoviet Fund đã chia sẻ bức tranh thị trường tài chính, phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô và triển vọng đầu tư trong thời gian tới. Trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, việc đánh giá triển vọng tăng trưởng, chi phí vốn, dòng tiền và mặt bằng định giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận diện cơ hội và đưa ra quyết định đầu tư.

Công ty đồng thời cập nhật kết quả hoạt động của các sản phẩm đầu tư gồm Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) và Quỹ ETF BVFVN Diamond (BVFVND). Mỗi sản phẩm có chiến lược và đặc điểm riêng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trên thị trường cổ phiếu đến đầu tư trái phiếu và tiếp cận nhóm cổ phiếu theo bộ chỉ số tham chiếu.

Baoviet Fund tổ chức Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026: Kết nối - Chia sẻ - Phát triển
Hiệu suất bình quân năm trong 3 năm của các quỹ do Baoviet Fund quản lý

Theo số liệu tại ngày 30/09/2026, hiệu suất bình quân năm trong 3 năm của BVFED đạt 15,0%, BVPF đạt 7,1%, BVBF đạt 6,2% cao hơn so với bình quân tăng trưởng các quỹ mở cùng chiến lược đầu tư trên thị trường và ETF BVFVND đạt 6,0% bám sát với chỉ số tham chiếu VNDIAMOND. Những kết quả này cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn đầu tư, đồng thời phản ánh kết quả hoạt động của từng quỹ trong giai đoạn được thống kê.

Với định hướng đầu tư bài bản và chiến lược riêng cho từng sản phẩm, các quỹ của Baoviet Fund đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong dài hạn. Việc đánh giá hiệu quả qua nhiều năm giúp nhà đầu tư có góc nhìn toàn diện hơn về quá trình triển khai chiến lược của quỹ, thay vì chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, hiệu quả trong quá khứ không bảo đảm kết quả tương tự trong tương lai.

Baoviet Fund khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc mục tiêu tài chính, thời hạn đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro khi lựa chọn sản phẩm. Hiểu rõ đặc điểm từng quỹ và duy trì kế hoạch đầu tư phù hợp là những yếu tố quan trọng trên hành trình hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn.

Góc nhìn của Nhà quản lý danh mục đầu tư: Từ phân tích thị trường đến quyết định đầu tư

Baoviet Fund tổ chức Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026: Kết nối - Chia sẻ - Phát triển
Nhà quản lý danh mục đầu tư của Baoviet Fund chia sẻ góc nhìn và chiến lược đầu tư

Điểm nhấn chuyên môn của chuỗi hội nghị là nội dung “Góc nhìn Nhà quản lý quỹ - Chiến lược và cơ hội đầu tư thời gian tới”, tập trung vào cách phân tích thị trường, phân bổ vốn và đưa ra quyết định đầu tư trong bối cảnh chi phí vốn duy trì ở mức cao.

Một thông điệp đáng chú ý từ góc nhìn của nhà quản lý danh mục đầu tư (Portfolio Manager - PM) là: Khi lựa chọn một nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư không những cần đánh giá kết quả đầu tư trong quá khứ, mà còn cần đánh giá tổng thể năng lực phân tích, quy trình ra quyết định, tính nhất quán trong chiến lược và khả năng quản trị rủi ro.

Lợi nhuận quá khứ là một chỉ báo tham khảo, nhưng chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro đã chấp nhận, cách thức quỹ đạt được kết quả hay khả năng thích ứng khi thị trường thay đổi. Một nhà quản lý quỹ cần biết nhận diện cơ hội, đánh giá mức định giá phù hợp, xác định quy mô đầu tư và điều chỉnh danh mục dựa trên những phân tích có cơ sở.

Từ góc nhìn này, Baoviet Fund đề cao phương pháp đầu tư kết hợp phân tích triển vọng tăng trưởng, định giá, khả năng tạo dòng tiền và kỷ luật phân bổ vốn. Việc lựa chọn tài sản không chỉ dựa trên tiềm năng tăng trưởng mà còn phải cân nhắc mức giá mua, lợi suất kỳ vọng và rủi ro có thể phát sinh. Danh mục cũng cần được theo dõi, đánh giá định kỳ để bảo đảm các quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu và giới hạn rủi ro của từng quỹ.

Đây là những yếu tố thể hiện vai trò của đội ngũ quản lý quỹ: chuyển hóa thông tin thị trường thành quyết định đầu tư cụ thể, duy trì tính nhất quán trong chiến lược và chủ động quản trị rủi ro. Với nhà đầu tư, lựa chọn quỹ vì thế không đơn thuần là tìm kiếm sản phẩm có mức sinh lời cao nhất trong một giai đoạn, mà còn là tìm kiếm giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính và thời hạn nắm giữ.

Thông qua những chia sẻ tại hội nghị, Baoviet Fund mong muốn giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá nhà quản lý quỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của năng lực chuyên môn, phương pháp đầu tư bài bản và kỷ luật quản trị rủi ro trong hành trình tích lũy tài sản dài hạn.

Kết nối niềm tin, đồng hành cùng nhà đầu tư dài hạn

Được thành lập năm 2005 và là đơn vị thành viên 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt, Baoviet Fund có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tổ chức và cá nhân. Công ty không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng quản lý đầu tư và hoạt động chia sẻ kiến thức tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Chuỗi Hội nghị Khách hàng và Đối tác 2026 không chỉ là dịp cập nhật thông tin thị trường mà còn tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa Baoviet Fund, nhà đầu tư và các đối tác phân phối. Khách hàng và đối tác tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức chuyên nghiệp cũng như những thông tin cập nhật và góc nhìn chuyên sâu được Baoviet Fund chia sẻ tại hội nghị. Những phản hồi tích cực này là sự ghi nhận đối với nỗ lực của công ty trong việc mang đến các chương trình thiết thực, tăng cường kết nối và đồng hành cùng cộng đồng nhà đầu tư.

Baoviet Fund trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Nhà đầu tư, Quý Đối tác; đồng thời cam kết tiếp tục chia sẻ kiến thức, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và phát huy vai trò kết nối, hướng tới những giá trị bền vững trong dài hạn.

Hải Băng
Từ khóa:
baoviet fund hội nghị khách hàng kết quả hoạt động Hiệu suất các quỹ mở Bảo Việt

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