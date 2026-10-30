Thuế - Hải quan

Hải quan hợp tác với UNODC, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
18:04 | 30/10/2026
Cục Hải quan đề xuất Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, ứng dụng công nghệ phân tích thông tin, nhận diện rủi ro và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm trên biển.
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Ngày 29/10/2026, tại trụ sở Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tham dự Lễ giới thiệu Dự án tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 (giai đoạn III). Đây là hoạt động hợp tác giữa UNODC và các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, do Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Hải quan hợp tác với UNODC, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
Hải quan hợp tác với UNODC, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Cục Hải quan

Sự kiện có sự tham dự của bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện UNODC phụ trách khu vực châu Á cùng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, các bên đánh giá kết quả hợp tác trong hai giai đoạn trước, đồng thời xác định mục tiêu và những lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn 2026-2029.

Theo kết quả tổng kết, qua hai giai đoạn triển khai, Dự án đã tổ chức 30 khóa đào tạo chính thức, thu hút 491 lượt cán bộ thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các cơ quan chức năng tham gia.

Các chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi pháp luật trên biển, từ nhận thức tình hình, lên tàu, kiểm tra, khám xét, bắt giữ đến phân tích thông tin và xử lý chứng cứ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, liên tục của UNODC và INL Hoa Kỳ đối với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, trong đó có lực lượng Hải quan. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển.

Trong giai đoạn III (2026 - 2029), Dự án dự kiến tổ chức 18 khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghiệp vụ, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: phòng, chống vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển; đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đề xuất UNODC tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; chú trọng ứng dụng công nghệ trong phân tích thông tin, nhận diện rủi ro và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn. Đây là những nội dung thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNODC và các cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động của dự án, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nghiệp vụ với các lực lượng chức năng.

Thông qua hợp tác quốc tế và đào tạo chuyên sâu, Dự án giai đoạn 2026 - 2029 sẽ góp phần nâng cao năng lực kiểm soát trên biển, tăng hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.
Song Linh
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